Un derbi fratricida para empezar la Liga Galega

Imagen de uno de los derbis que disputaron la temporada pasada el Fendetestas y el Rugby Ferrol Daniel Alexandre

Falta poco más de una semana para que arranque otra temporada de la Primera División gallega de rugby. Una categoría en la que volverán a estar en liza el Rugby Ferrol y el Fendetestas, que lucharán por meterse en los playoffs por el ascenso. No será nada fácil, pues el nivel ha subido mucho y este año habrá menos oportunidades para fallar.

Y es que para esta campaña sólo se disputarán catorce jornadas, por lo que la igualdad será máxima. La primera de ellas será muy especial para los dos representantes de la comarca, pues se enfrentarán entre ellos el sábado 3 de octubre a las 17.00 horas en el campo municipal Evaristo Puentes.

Ahí se dará el pistoletazo de salida de los dos proyectos, que persiguen objetivos comunes, pero que será complicado que los dos lo puedan lograr. Aun así, tanto el grupo pontés como el ferrolano lo darán todo para conseguirlo, por lo que este primer derbi fratricida creará mucha expectación. No en vano, después habrá un parón de quince días donde tanto ellos como el resto de equipos que están en liza –Pontevedra R.C., CRAT Coruña B, Santiago R.C., Mareantes R.C.-Barbanza Clínica Mares R.C., Campus Universitario Ourense R.C. y Muralla R.C.– descansarán antes de volver a la acción.

Esta situación se repetirá en varias ocasiones a lo largo de la temporada, pero también habrá algún doblete como ocurre en las jornadas 7 y 8, previstas para el 13 y 20 de diciembre, justo antes de Navidades. La última fecha tendrá lugar el 28 de febrero, en la que el Fendetestas cerrará la liga visitando al Santiago y el Rugby Ferrol hará lo propio contra el CRAT Coruña B.