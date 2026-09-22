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+Deportes

Plata para el pontés Iván Pena en el Sopela Kosta Fest World Cup

El del Náutico Folixa fue segundo en la cita máster HP en la cita de Bizkaia

Redacción Ferrol
22/09/2026 21:47
Pena fue segundo en la cita y recibió el premio al Best Wipeout
Pena fue segundo en la cita y recibió el premio al Best Wipeout
Naike Erenozaga
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El Náutico Folixa de As Pontes sigue sumando grandes resultados fuera de las fronteras estatales. Si hace unos días lo hizo Gus Presa con su quinto lugar en Open Internacional de Lacanoe de waveski, ahora su compañero Iván Pena toma el relevo. El local fue segundo en el Sopela Kosta Fest World Cup, disputado en las aguas de La Salvaje, en Bizkaia. 

Con unas circunstancias de mar muy exigentes, sobre todo el sábado, las finales tuvieron lugar en unas excelentes condiciones. En la última prueba Master HP Pena sumó 10,07 puntos, siendo sólo superado por el inglés James Hawker –12,14–. Además, Pena recibió el premio Best Wipeout por la caída más espectacular. El pontés acudirá próximamente al Mundial de paddle surf.

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