Mateo García de los Reyes vuelve a ganar en Paredes y se coloca en el “top 10” europeo Promises

El ferrolano, con su compañero, fueron los mejores Cedida

El ferrolano Mateo García de los Reyes Rey-Cabarcos le tiene cogida la medida a la pista portugesa. El canterano del Pádel San Mateo volvió a imponerse en el FIP Promises Paredes II, después de haber hecho lo propio a principios de año. En aquella ocasión lo hizo formando pareja con el también local Lucas García y hace unos días repitió en sub 12 con Alejandro Sierra Archilla, ganando por un doble 6-2 a los hermanos sudafricanos Kai y Krutz Billson.

Un resultado tras el que el deportista se coloca en el “top 10” del ranking europeo de promesas de esta franja de edad, siendo noveno, en una tabla en la que su compañero García ocupa el vigésimo sexto lugar demostrando el gran talento de la cantera local,