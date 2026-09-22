Marta Canosa toca la gloria en el Mundial

Marta Canosa, a la izquierda, celebra con sus compañeras el título mundial Cedida

Marta Canosa Maceiras acaba de conseguir el logro más importante de su corta, pero exitosa carrera deportiva. La deportista ferrolana está ahora mismo en una nube, pues se acaba de proclamar campeona del mundo sub 21 de kayak polo en Duisburgo (Alemania) después de realizar un campeonato excepcional en el que la selección española ganó todos sus encuentros de manera clara.

Este éxito es una combinación del camino que inició el pasado mes de marzo con la victoria en el Campeonato de Europa sub 21 que logró en Avranches (Francia). Sin duda, este será un año que tardará mucho en olvidar, pues ganó todo lo que podía hacer en ese rango de edad. Ahora, sólo le queda soñar y trabajar para conseguirlo con la absoluta en un futuro muy cercano.

Para ello aún hay queda, pero hay que centrarse en este certamen que quedará para siempre en su memoria y en la de todos los amantes del kayak polo, pues el título que cosechó el combinado nacional fue por todo lo alto. El equipo compuesto por Marta Canosa Maceiras, Carmen Almela Isach, Clara Ferreira, Arancha Hinojosa Martínez, Leyre Ávila Masa, Inés Arosa Soto, Valentina Nogueira Lovatto y Chiara Pérez Dikuasa arrasó desde el primer encuentro.

De hecho, en su estreno destrozó a Canadá por 19-0, en el que Canosa anotó uno de los tres tantos con los que acabó este torneo mundial. En el segundo choque de la fase de grupos, España se enfrentó a Irlanda. El grupo celta opuso más resistencia, pero no la suficiente y cayó por 1-9. De igual manera le ocurrió a Reino Unido, que sucumbió por 6-1 con otro gol de la ferrolana Canosa.

A continuación, le esperaba el anfitrión, una Alemania con la que tenía que pelear por el primer puesto. El duelo, como no podía ser de otra forma, fue muy reñido, pero cayó del lado española gracias a su buen hacer (4-8). En este choque llegó el último tanto de Marta, pero no su aportación al equipo, pues tanto contra Australia (5-0) como frente Sudáfrica (0-12) contribuyó a conservar esa trabajada primera posición en esta primera fase.

Sigue el paseo

Lejos de relajarse por eso ya conseguido, España apretó los dientes, pues ahora empezaba lo complicado. De hecho, lo comprobó de primera mano en el enfrentamiento contra Italia, en el que tuvo que sufrir muchísimo para vencer. No fue hasta casi el final, cuando un gol de Clara Ferreira les dio la victoria (3-2). Una vez superado ese susto, tenía otro duro partido contra Nueva Zelanda, pero en esta ocasión lo solventó con un poco más de margen al vencer por 1-3.

Esos triunfos reforzaron aún más el juego que estaba poniendo en práctica el combinado nacional. Por eso, cuando llegó el momento de las semifinales, donde esperaba Francia, que sólo había perdido contra Alemania en la segunda fase (5-2), no hubo nervios. El equipo liderado por Canosa exhibió un poderío ofensivo que sorprendió a las galas, que no sabían qué hacer. No conocían ninguna manera de detener esa avalancha de goles, que finalmente quedó en un 2-10, pero que pudo haber sido mucho mayor.

Ya sólo quedaba un escollo para proclamarse campeón, una Nueva Zelanda a la que ya se habían medido y vencido previamente. Además, las ‘kiwis’ tuvieron una semifinal muy dura contra Alemania, a la que vencieron por 1-2. Por eso, quizá no dieron su mejor versión, o que el nivel español era demasiado alto. De hecho, desde los primeros compases ya quedó claro, pues rápidamente se adelantó en el marcador gracias a Valentina Nogueira.

Las neozelandesas igualaron poco después, pero apareció Inés Arosa con un doblete para refrendar la victoria española y así cumplir su sueño de ser campeona del mundo. Además, tanto Marta como sus compañeras lo hicieron por la puerta grande, tras ganar los diez partidos que jugaron, anotar 78 tantos y encajar doce. Sin duda, un Mundial que ninguna va a olvidar.