Las pontesas Alba Abril y María Lefler acaban quintas en la clasificatoria del ranking gallego

Alba Abril y Maria Lefler, durante la prueba Cedida

La comarca volvió a demostrar que puede destacar en cualquier disciplina deportiva, sin importar cuántos representantes acudan o qué deporte sea. En esta ocasión, Alba Abril y María Lefler, del Club de Vela Fluvial de As Pontes, sorprendieron al finalizar en la quinta posición en la clasificatoria del ranking gallego de la clase vaurien disputado dentro de la Semana Abanca.

Las dos deportistas de la villa realizaron unas mangas espectaculares, con las que consiguieron ese quinto lugar en una prueba en la que hubo más de veinte embarcaciones entre las que también se encontraban tripulantes del Ría de Ares y del Grupo Bazán (Adrián Gregorio, Antón Dopico, Juan Dabarca, Vera Teijo, Carlos Manuel Alonso, Tomás Villaverde y José Castro), que hicieron un buen papel..

Además, en Sanxenxo se disputó la Internacional Juan Carlos I de Optimist en la que participaron Jaime Pin, en el grupo oro, quedando en mitad de tabla, y Jacobo Docanto, en plata, que completó todas las mangas previstas.