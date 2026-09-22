Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vela

Las pontesas Alba Abril y María Lefler acaban quintas en la clasificatoria del ranking gallego

Las del Club de Vela Fluvial de As Pontes realizaron una gran competición

Redacción Ferrol
22/09/2026 20:08
Alba Abril y Maria Lefler, durante la prueba
Alba Abril y Maria Lefler, durante la prueba
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La comarca volvió a demostrar que puede destacar en cualquier disciplina deportiva, sin importar cuántos representantes acudan o qué deporte sea. En esta ocasión, Alba Abril y María Lefler, del Club de Vela Fluvial de As Pontes, sorprendieron al finalizar en la quinta posición en la clasificatoria del ranking gallego de la clase vaurien disputado dentro de la Semana Abanca. 

Las dos deportistas de la villa realizaron unas mangas espectaculares, con las que consiguieron ese quinto lugar en una prueba en la que hubo más de veinte embarcaciones entre las que también se encontraban tripulantes del Ría de Ares y del Grupo Bazán (Adrián Gregorio, Antón Dopico, Juan Dabarca, Vera Teijo, Carlos Manuel Alonso, Tomás Villaverde y José Castro), que hicieron un buen papel.

Además, en Sanxenxo se disputó la Internacional Juan Carlos I de Optimist en la que participaron Jaime Pin, en el grupo oro, quedando en mitad de tabla, y Jacobo Docanto, en plata, que completó todas las mangas previstas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620