Eva Rico Basoa, surfista campeona europea del Rip Curl Grom Search : “Mola mucho, es una ola perfecta”

Rico, a la derecha, con el galardón como la mejor surfista sub 12 Cedida

No era un escenario desconocido para la joven surfista de Fene Eva Rico Basoa ni tampoco su primera final internacional, pero sí eran unas circunstancias diferentes y muy, muy especiales para la deportista de Valdo Surf School.

Un año más mayor y más experimentada, la “rider” local se plantó de nuevo en la final europea del Rip Curl Grom Search by Citröen, pasando de las aguas francesas de hace doce meses a las olas perfectas de un O2 Surftown de Munich al que Rico ya había tenido la suerte de acudir con su club. Una competición sub 12 a la que la local llegaba tras haber sido la mejor en el certamen español disputado en Somo, Cantabria, con unos billetes que también se habían puesto en juego en Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.

Un último esfuerzo, una última salida al agua que para Rico se convirtió en una celebrada victoria en esta cita alemana, sumando 17,03 puntos en las cinco derechas y otras tantas izquierdas puestas a su disposición en este recinto germano. “Me adapté bien porque ya había estado varias veces allí”, cuenta la de Fene tras esta nueva gesta en su carrera, “pero sí que la ola es diferente a la del mar. Mola mucho porque es una ola perfecta”.

Verano e invierno

Con un trabajo previo, como bien señala la propia surfista en el que “salgo al agua todos los días con mis entrenadores Maui y Vizo, tanto en invierno como en verano. Y con Iván practico la parte de competición, como por ejemplo calentamiento, visualización, prioridades, gestión de mangas...”, esta prometedora surfista de sólo diez años de edad estaba convencida de que, ahora sí, podía conseguir la victoria en una manga en la que se midió con Katarina Roth-Gale, Nemina Hanssen y Lucía Alcalde.

“Cuando estaba en la ola y se me fueron los nervios, sentí que podía hacerlo. Y pensaba que podía surfear como lo había hecho en los entrenamientos”, señala Rico, que asimismo destacó el alto nivel que había en esta final continental de una cita encargada de poner el foco y apoyar a los más jóvenes nombres de esta disciplina.

“Estaba convencida de que si sacaba mi mejor versión tenía opciones de ganar y sólo me centré en sacar todo mi surfing e intentar conseguirlo”, cuenta Rico en un año en el que sensaciones y resultados están acompañándola, tanto a ella como a su hermana Lara –que esta semana disputa el Eurojunior en Irlanda–, con la que “a veces sí que nos picamos y otras nos ayudamos y nos motivamos”, añade visiblemente contenta la fenesa.

Rico se centró en su surf y asimismo en disfrutar, tanto en la citada final como después, a los hombros de sus compañeros, sobre los que exhibía una gran sonrisa. “Estaba super contenta”, señala, “la verdad, no pensaba en nada, sólo disfrutaba del momento”.

Eso sí, la integrante del Valdo Surf School sí que se acordó de todas aquellas personas que la habían ayudado a llegar allí como “mi familia, entrenadores, amigos... De la gente que me levantó, de la que me apoya y que me estaba animando”. Y todo ello en una competición a la que Rico no pone ni un solo pero. “Me gustó todo, hubo un nivel altísimo y lo pasé muy bien”, añade.

Casualmente, también los ganadores sub 16 eran compañeros españoles, como los internacionales Álvaro Casanova y Carla Morera y serán ellos los que acudan a la final internacional en Australia. Y si bien Rico todavía no puede acudir por su edad, la de Fene lo deja claro “claro que voy a ir algún día".