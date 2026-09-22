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+Deportes

El Pontedeume se despide de la Copa Federación tras dos prórrogas ante el Sanxenxo

Los de Álex Piñeiro le dieron la vuelta al duelo tras un mal inicio en Vilalonga

Redacción Ferrol
22/09/2026 21:43
Vega, en una acción ante el conjunto lucense en la fase de grupos
Vega, en una acción ante el conjunto lucense en la fase de grupos
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Ni en 60 ni en 65 minutos consiguió el Sanxenxo doblegar a un Armecons Balonmán Pontedeume que vio cómo sus opciones de estar en la final de la Copa Federación de Segunda Autonómica se esfumaban en la segunda prórroga que necesitaron los pontevedreses para ganar el partido en su casa (31-29)

Una escasa diferencia en un duelo que los de Álex Piñeiro no comenzaron del todo bien, con un grupo anfitrión que con su defensa complicó mucho ese arranque de partido Vilalonga. Pérdidas de balón y cierta precipitación en esos minutos iniciales permitieron al Sanxenxo ir construyendo una renta que los eumeses recortaban por momentos, llegándose al descanso 16-11.

El Pontedeume ajustó su defensa y consiguió igualar el duelo. En la recta final, el partido se convirtió en un auténtico tira y afloja, llegándose al tiempo establecido con un empate a 25 tantos. Unas tablas que asimismo se mantuvieron tras la primera de las prórrogas (28-28), si bien ya en la segunda fue el Sanxenxo el que supo aprovechar mejor los errores contrarios para hacerse con una pequeña renta de dos goles que mantuvo hasta el final de la contienda y firmar así su pase a la final copera (31-29).

Un equipo pontevedrés que parece tenerle cogida la medida a los de la comarca, ya que cabe recordar que este equipo privó al Narón hace pocos meses de pelear por título y ascenso. El Pontedeume puso contra las cuerdas a uno de los rivales más duro de la categoría, mostrando así su nivel.

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