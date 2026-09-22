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+Deportes

Algunos de los mejores nombres del ajedrez de promoción se citaron en Narón

La cita fue puntuable para el XIX Circuito Galego Ajedrez Promoción 2026

Redacción Ferrol
22/09/2026 21:34
La cita tuvo lugar en el local social do Alto do Castiñeiro
La cita tuvo lugar en el local social do Alto do Castiñeiro
Jorge Meis
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Casi una treintena de jóvenes ajedrecistas de toda Galicia secundaron la que fue la sexta edición del Torneo Promoción Xadrez Narón. Una cita disputada en las instalaciones do Alto do Castiñeiro y asimismo puntuable para el XIX Circuito Galego Ajedrez Promoción 2026 y en la que estuvieron en liza nombres desde sub 8 hasta sub 14 disputando un total de siete rondas. 

En el cuadro de mayor edad, el triunfo se marchó para Pontevedra, de la mano de Andrés Cacabelos Vázquez que, con cinco puntos, fue el más destacado, por encima de Laura Carollo Poisa –Oroso– y Aldara Cores Lois –Fontecarmoa–, con la anfitriona María Martínez Rodríguez en la quinta posición.

En sub 12 los puestos de privilegio fueron para Lois Roo Guillán –Fontecarmoa–, Alexandre y Noa Couñago Alonso –Pontevedra–, con Kevin Penabad García –Círculo Ferrolán– en la décima plaza. Pablo Lomba Castro –Laroca– se impuso en la competición sub 10, seguido por Liam Puciero Bouzas y Martín Solla Núñez, mientas que en sub 8 el ganador fue Asier Cores López –Fontecarmoa–, con Pablo Fernández y Roi Bello también en podio.

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