Más de mil valientes se enfrentarán a las 21 Leguas de Narón

Imagen de la presentación de las 21 Leguas Cedida

Lo que comenzó hace cinco años como una prueba llamativa e innovadora, que fue atrayendo a deportistas de todo el territorio nacional, ahora se ha convertido en una referencia para las competiciones de ultrafondo. No en vano, en esta quinta edición, las 21 Leguas de Narón rompió su récord de inscripción al tener anotados a 1.150 personas que quieren experimentar este desafío que se puede realizar tanto en marcha como en bicicleta.

Con el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia como lugar escogido, se presentó esta nueva edición que promete ser la mejor de todas. En este acto, estuvieron presentes la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro; el presidente del Club Deportivo Narón 101, Óscar Somorrostro; los concelleiros de Deportes y de Seguridad Cidadá de Narón, Ibán Santalla y José Oreona; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el jefe de las instalaciones deportivas de la Armada en Ferrol, Carlos Sicre; los concelleiros de Deportes de Ferrol y Valdoviño, Ricardo Aldrey y Sergio Saavedra; y representantes de Naturgy, Sabela Muñoz (Desarrollo de Naturgy Renovables Galicia) y Sara Gil (Construción de Naturgy Renovables).

En su intervención, Ferreiro agradeció la colaboración de “a Xunta, aos concellos de Ferrol e Valdoviño, á Armada, Navantia e a Naturgy polo apoio que dan cada ano a unha proba destas características”. De igual manera, también se acordó de las más de 200 personas, entre voluntarios, personal sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad, que velarán por el correcto funcionamiento de esta competición.

En cuanto, al presidente del Club Narón 101, aseguró que “estamos pendentes do tempo, pero parece que vai ser bo, aínda que estamos preparados para todas as opcións meteorolóxicas posibles, desde calor extremo a choiva coma o ano pasado”. Mientras tanto, el resto de representantes en este acto de presentación dieron la enhorabuena por organizar este evento de tanta magnitud. Asimismo, Carlos Sicre deseó a los participantes “si tienen tiempo y no están muy cansados, que gocen de su paso por las instalaciones de la Armada”.

En cuanto a la prueba, comentaron que la salida y la llegada será en el Paseo Marítimo de Xuvia. Los marchadores, que suponen el 55% de los inscritos, tendrán 24 horas para completar el recorrido, mientras que los ciclistas, tanto de MTB como de e-bike, tendrán un máximo de 12. Los primeros saldrán a las 9.00 horas del sábado, mientras que los segundos lo harán media hora antes. Además, habrá una prueba, a las 10.00 horas, que se llamará 21 Leguas Kids, que se desarrollará por edades. Cuando termine, podrán disfrutar de un chocolate con churros, mientras que el día anterior, a las 20.00, comenzará un concierto de Los Indirigibles.

Respecto a las novedades, este año se incluye el uso obligatorio del GPS para los marchadores, así como portar una pulsera de cierre permanente que identifique a quien la porte y le dé acceso a los puntos de avituallamiento, que serán doce en total. Así, en el kilómetro 72, los participantes tendrán a su disposición comida y cena caliente. Mientras, los ciclistas contarán con un taller móvil de Ciclos Rocas que estará situado en Cabo Prior (kilómetro 46) y en el parque eólico de Naturgy (kilómetro 86,8), aunque aconsejan desde la organización aconsejan llevar su propia kit de reparación. Están son algunas de las novedades, pero hay más que se pueden consultar en la guía del corredor, que está publicada en 21leguas.es.