Buenos resultados de las locales en Portugal

Las representantes del Náutico Narón, antes de competir Cedida

A pesar de que sólo acudió una pequeña delegación a la Copa de Europa de triatlón que se disputó en la localidad portuguesa de Coimbra, las representantes locales –María Alzaga, Iratxe Arenal e Irene Redondo, del Náutico de Narón, y Lucía Piñón, del Delikia– consiguieron unos buenos resultados en una prueba muy exigente.

Para evitar el calor que está haciendo estos días en la Península Ibérica, los organizadores de esta prueba europea decidieron comenzar la competición femenina a las 10.00 horas, pues además de esas altas temperaturas previstas, tenían que hacer frente a un complicado recorrido. En la parte de natación, en la que tenían que completar 750 metros, las locales salieron en el grupo de cabeza y con posibilidades de colocarse en los puestos de podio, pues supieron esquivar muy bien a otras participantes más lentas. Sin embargo, en el cambio a la bicicleta sufrieron un poquito más, especialmente una Lucía Piñón que se fue descolgando paulatinamente debido a los constantes cambios de ritmo.

En el otro lado de la balanza, estaban María Alzaga e Iratxe Arenal, que estaban en ese grupo perseguidor tras el final de la segunda vuelta. Con todo, en el cambio a la carrera a pie, la americana Annie Fuller, junto con la gala Manon Laporte, lanzaron un potente ataque y se escaparon para disputarse la victoria, que finalmente fue para Fuller. Por detrás, hasta quince deportistas pelearon por ese tercer lugar que fue para la gala Candice Denizot. Finalmente, Alzaga acabó en el puesto trece, con Arenal, en el 20, y Piñón y Redondo, cerrando el “top 50”.