Blanca Hermida, nadadora afectada por un tumor cerebral: “El Europeo me lo tomé como un regalo antes de lo incierto”

Hermida, en la piscina de Fene, donde ahora entrena por el cierre de Caranza Daniel Alexandre

El siguiente objetivo a superar por parte de Blanca Hermida Rodríguez –1981– no está, de momento, en el agua. La vigente campeona europea de 200 metros mariposa de 45-49 años tiene otra fecha muy diferente ahora marcada en su calendario. Un viernes 25 de septiembre en el que la deportista del Natación Ferrol tendrá que entrar en quirófano para ser operada de un tumor que, sin aviso ni invitación, se ha instalado en su cabeza y que, entre otros síntomas, le ha restado visión periférica de su ojo izquierdo.

Un visitante no deseado del que la valdoviñesa conoció su existencia pocos días antes de su participación en el Campeonato de España máster. Ya estaba ahí. Y como bien comenta esta canterana del Marina “si me entero un viernes, yo era la misma el jueves, y que el sábado, que ya lo sabía.” Hermida hizo la maleta, en la que junto con esas noticias, metió, al igual que para otras citas sus ganas, competitividad e ilusión.

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“Ahí sí que fue la primera vez que noté que la cabeza me jugaba una mala pasada”, comenta esta pediatra enamorada de la natación, “la primera prueba no me salió bien y yo ya estaba pensando, ¿será el tumor? Pero seguí. Fue así un campeonato, con unos resultados que no puedo decir que no fueran buenos, por favor... Un oro, dos platas y un bronce”. Una participación en el Nacional previamente consultada al correspondiente especialista –en este caso de la clínica de Navarra donde se va a operar Hermida–.

“Le comenté que hacía deporte, deporte, con esfuerzos máximos y que en tres días tenía el Campeonato de España y me dijo que sin problema, que siguiese haciendo vida normal. Y ahí me fui, porque también lo necesitaba”, cuenta Blanca, que informa de su actual situación intentando quitarle todo el hierro posible al asunto. “Es que si no me lo tomo con humor. Es lo que necesito, humor y deporte”, añade esta profesional sanitaria, asimismo con experiencia en dar todo tipo de noticias.

Tener el objetivo de esta cita sí que me ha servido mucho, lo he notado.

Y es que Blanca quiere contar su historia, una historia que quizá pueda ayudar a alguna persona en una situación similar y que en su caso está encontrando en el deporte, en la natación, en su familia, a sus grandes pilares. “Hay que tratar de apoyarte en lo que te hace feliz y seguir luchando como si no hubiese un mañana. Para mí la natación ha sido mi tabla de salvación y quiero que lo siga siendo”, relata la del Natación Ferrol, a la que esta nueva circunstancia le llega asimismo en otros complicados momentos personales.

“Digo nadar pero puede ser cualquier otra actividad y luego adaptar si tienes alguna dificultad física o lo que sea”, añade. Y es que con el citado humor como base y hablando de qué pasará después de ese día 25, Hermida señala que si no puede seguir llevando a cabo su disciplina como hasta ahora “pues Paralímpicos. Yo tengo plena confianza en esto, que lo mismo que me he recuperado de otras temas menos físicos y más mentales, a través del ejercicio, de ponerme retos y demás, pues que pueda volver a nadar y volver a llegar a donde estoy llegando”.

El acierto de Daniel

Uno de esos lugares fue, precisamente, ese citado oro continental, ya presagiado por su hijo mediano, Daniel con una lógica sin fisuras. “Me dijo: ‘si quedaste tercera en el Mundial y quien te ganó eran una americana y una australiana, tienes que quedar campeona de Europa’”.

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Y no erró en absoluto. Una competición empujada por el orgullo que le mostró su hija mayor, Sofía –“y que emocionó mucho y me ayudó a pensar que todo este esfuerzo y las renuncias hechas valen la pena”– y asimismo por la “preocupación” del más pequeño, David, al ver que su madre señalaba una cuarta o quinta posición como posibles resultados. “Pero yo sabía que lo podías conseguir, me dijo”, añade Hermida contando con su habitual alegría ese combustible proporcionado por sus tres soles, por sus tres vástagos.

Una preparación para una continental que le permitió a la valdoviñesa “abstraerme bastante de toda la situación. Las noticias eran más o menos buenas, aunque hasta que abran no se sabe. Te damos radioterapia, te hacemos esto y que la operación no iba a ser hasta septiembre. Y me fui al Europeo”.

Una cita continental en Eslovaquia a la que llegó ya “con muchas ganas en el 200 mariposa. Me encontraba físicamente muy bien. Cierto que al final de la prueba costó más de lo esperado pero bueno, es que había hecho cinco pruebas antes”, señala Hermida que, como bien apunta previamente a este oro había entrado en la piscina para 800 libres –cuarta–, quinta en 200 libres y 100 mariposa y la sexta plaza en los 50 –“esa la metí un poco de relleno para no estar tantos días sin nadar antes de la prueba que me interesaba y logré mi mejor marca personal”–.

Una experiencia “increíble” –y en la que no tuvo problemas con el “gluten free”– como la define la nadadora, “mucho más inmersiva que en Singapur, por que era como un complejo olímpico, de hecho la piscina del hotel era la de calentamiento y la piscina de 50 estaba anexa”.

“Hubo la incertidumbre de si me lo iba a perder, pero es cierto que tener ese objetivo del Europeo me ha servido mucho, lo he notado. Ha sido volver y decir ¡uf, lo próximo es esto –la operación–!”, confiesa la de Meirás que, a falta de próximas pruebas deportivas que colocar en su calendario ha trasformado su viaje a Navarra en una nueva cita en la que sacar el mejor resultado posible.

“Cuanto más preparada vaya mejor, cuanto mejor estés físicamente, para cualquier operación, siempre va a ser bueno, va a ayudar en la recuperación”, añade esta profesional de la salud que asimismo, y buscando esos nuevos horizontes, piensa en un posible Mundial de Budapest –ciudad vecina a donde disputó la prueba continental, si bien Hermida no quiso “hacer spoiler y no fuimos”, señala entre risas– ya en piscina corta, sabiendo eso sí, que su principal objetivo es ahora otro.

“Para el Nacional igual sí que estaba físicamente mejor, pero lo que influye la cabeza. Para esta –el Europeo– me lo tomaba casi como un regalo como la última en el sentido de que a partir de ahora es un poco más incierto. No sé si es la última vez que pueda estar compitiendo a este nivel, de ganar medallas internacionales. Confío en que sí, hay que hacerlo. Que sí y si no será diferente, que esto va a ser otra prueba más y si tengo que volver a empezar, tengo que volver a empezar”, relata.

Por partes

La deportista del Natación Ferrol se apoya en deporte, humor y familia, en orden aleatorio, con sus lógicos momentos de querer enviarlo todo lo más lejos posible. “Hay momentos de bajón, por supuesto, y me apoyo en lo vivido hasta ahora de las competiciones, que me sirva para esto. Me decían mis amigas de natación, ¡si has podido nadar un 400 estilos esto ya es pan comido para ti!”, cuenta Hermida que, a sus 45 años y tras el citado diagnóstico y programación de la operación –reubicada para poder celebrar antes el cumpleaños de su hijo– se marcha para Navarra con testamento y voluntades anticipadas al día.

“Eso es fastidiado a cualquier edad y lo cierto es que yo me siento muy joven todavía y pensarlo es fastidiado”, añade la deportista que, a la espera de lo que suceda en esa fecha, todavía no ha buscado otros apoyos en forma de asociaciones. “Específicamente centrado en eso, aún no. Quiero ver después de la operación, porque a día de hoy, excepto lo de la visión, no noto nada más”, subraya.

Un proceso quirúrgico tras el que recibirá radioterapia al afectarle el tumor también a la carótida, nervio óptico y otros lugares de complicado acceso y “hay pocas máquinas en toda España para eso. Una en Navarra y otra en Madrid”. Así que, tras el viaje a tierras navarras, posteriormente Hermida tendrá que volver a hacer la maleta para ir a esta ciudad. “Es un tratamiento de cuatro semanas, de lunes a viernes y me tendría que ir a vivir casi un mes allí, que eso también va a ser... Así que me lo estoy tomando por partes”, relata, “por suerte tengo una familia muy grande y un apoyo muy importante para que mis hijos tengan una estabilidad en ese tiempo”.

Hay que apoyarse en lo que te hace feliz y seguir luchando como si no hubiese mañana.

Eso sí, sin querer mirar a ese poco más lejos, Hermida ya piensa en dónde va a nadar en esta etapa madrileña. “Volvería el fin de semana pero luego pensaba ¿y qué hago yo un mes? Pues voy a nadar. Esa es la ilusión. Como se supone que ya voy a estar un poco recuperada de la operación, igual me dejan ir a nadar y voy. Por la mañana en el hospital y por la tarde en la piscina”, dice una integrante del Natación Ferrol que tiene claro y espera que después de esta partida, la siguiente sea de nuevo en el agua.

“El Mundial de China me llama mucho, porque además es en piscina corta, donde yo entreno y los virajes se me dan bien. Tengo muchas ganas porque creo que me podría salir todavía mejor que en larga. Ya el año pasado no pude ir”, comenta Hermida de cara a quitarse esa espina sobre unos planes de un futuro un poco más lejanos que el que esta semana le toca nadar.

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Y es que otro de los combustibles de Blanca es, precisamente, colocarse esos objetivos y, en gran parte de las ocasiones, cumplirlos. Algo que, de momento, al menos en lo deportivo, tendrá que frenar un tanto hasta ver el resultado de su operación y recuperación. “Me gusta hacer deporte, pero necesito también deporte con una meta. Me va a costar estas semanas porque no tengo el objetivo de vamos a coger forma de nuevo porque tengo el Mundial. Esa incertidumbre me va a costar un poco”, confiesa la de Valdoviño.

Hermida ve ahora los colores más apagados, “conquista” calles de compañeros en la piscina o tiene tendencia a chocarse de ese lado izquierdo. Le da vueltas a esa operación, al después, y confía. No acude a Doctor Google y en este caso su conocimiento profesional es, a la vez, un pro y un contra. Blanca siguió, sigue y quiere seguir, como sea, después de ese día 25 que, a buen seguro, será como un adelantado día de Navidad, pero en septiembre, y en el que estará, por supuesto rodeada de familia, amistades y envuelta en su perenne sonrisa de tiburona.