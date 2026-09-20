O Esteo vence al Xove en un festival de goles (7-5)

Adri fue el autor del último gol del encuentro Xosé Ferreiro

O Esteo no pudo comenzar esta nueva temporada en la Segunda División B de mejor forma. Los de Iván López superaron al Xove en un partido que fue un festival de goles (7-5).

Desde el primer momento se notó que este encuentro iba a ser especial. No sólo por la cercanía entre ambas localidades, sino por la igualdad que había en la pista. Así, aunque primero empezó golpeando el cuadro pontés por medio de Adrián Rodríguez, el Xove remontó poco antes del descanso gracias al acierto de Pancho y Renatinho. Esa situación no gustó nada a Iván López, que pidió a los suyos más concentración y estos respondieron.

O Esteo salió como un tiro a la segunda parte, ya que apenas pasaron cinco minutos cuando le dio la vuelta al marcador. A partir de ahí, el choque entró en un correcalles en los que casi cada ataque acababa en gol. Sin embargo, en los últimos minutos, los locales cogieron una renta de dos tantos que conservaron hasta el pitido final.