La España más local se proclama campeona del mundo de balonmano sobre ruedas

España celebra una victoria en este Mundial RFEBalonmano

Lo buscaron con ahínco y finalmente lo consiguieron. Los locales Juan López, José Manuel Barroso, Lorena Bermúdez y el también ex del Basketmi Ferrol, Envo, se proclamaron campeones del mundo de balonmano sobre ruedas tras vencer en una igualada final a Japón (1-2).

Con la ilusión por bandera, se plantó el combinado dirigido por Óscar Perales para conseguir un oro que se le había escapado en el Euro Hand 4 All disputado el pasado verano. Por ello, en esta ocasión querían que fuese diferente. Así, comenzó muy bien el equipo nacional, logrando un parcial de 0-3 gracias a Francisco José Cazurro y a Agustín Alejos. Mientras tanto, a los japoneses se les veía muy nerviosos y cometiendo muchos errores. De hecho, pasaron casi cuatro minutos hasta que inauguraron un marcador que reflejaba el dominio español (1-4).

Por ello, el técnico nipón tuvo que parar el choque para reorganizar a los suyos. Pero de nada sirvió porque España siguió igual, aplastando a su rival hasta conseguir otro parcial de 0-3 para ampliar su renta. Con el 1-7, Japón reaccionó gracias a Morooka y logró aproximarse en el luminoso, pero no fue suficiente para darle la vuelta antes del descanso (9-13) y anotarse ese set. La cosa pintaba bien, pero había que rematarla en el segundo.

En esta manga, los nipones comenzaron mejor, con un 3-0 a favor, algo que hizo mella a una España más errática. Trató de remontar, pero sus rivales estuvieron mejor y empataron un duelo que se fue a la manga de desempate (17-5). En ella, los nervios volvieron a hacer acto de presencia, pues nadie quería perder este duelo, y en esa tesitura, España brilló y se llevó el título (5-6).