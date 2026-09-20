Ares no evita el descenso 

La embarcación de Ares lo dejó todo en Portugalete Aitor Arrizabalaga/ACT

No pudo ser. El Remo Ares intentó todo lo posible para recuperar la ventaja y mantenerse en ACT, pero la tercera posición conseguida en la segunda jornada del playoff le condenó al descenso.

Con nervios, tensión y convicción empezó la “Santa Olalla de Lubre” la segunda jornada del playoff en la que tenía que remontar su diferencia con Zarautz para mantenerse otra temporada más en la élite. No iba a ser difícil, pero los de Pendo lo iban a intentar todo en Portugalete para conseguir ese registro.

A pesar de esas ganas, tuvieron que esperar para poder competir, pues era la tercera en salir, tras las otras dos gallegas: Tirán y Cabo da Cruz. Desde el inicio, las tres embarcaciones autonómicas salieron a por todas, imprimiendo un ritmo muy alto, aprovechando unas perfectas condiciones del agua. Por ello, ninguna de ellas quería fallar, especialmente Ares que quería demostrar que merecía seguir en la ACT. Así, liderados por Hugo Rascado, mantuvieron un ritmo muy constante durante el primer tramo, hasta el punto de marcar el mismo tiempo que Cabo en la primera ciaboga (4:29).

Sin embargo, llegaban malas noticias porque Zarautz salió de manera mucho más explosiva y le endosó cuatro segundos después de volar sobre el campo de regatas. Mientras tanto, Deusto clavaba el tiempo de sus vecinos vascos. Aunque este primer largo era clave, lo importante empezaba a partir de ahí, pues se enfrentaban a la marea y había que hacer un esfuerzo mucho más grande. Ahí, los remeros de Ares buscaron aumentar el ritmo y lograron superar a Cabo, pero su rival en la clasificación no aflojaba hasta el punto de aumentar la distancia hasta los seis segundos. Las cosas empezaban a pintar muy mal. Quedaban dos largos, pero había que recortar mucha distancia para conservar la categoría y la cosa no pintaba nada bien.

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Los de Pendo se quisieron olvidar de todo y seguir con su ritmo. No querían distraerse con nada del exterior y hacer su regata y que pasase lo que tuviese que pasar. Lograron recortar dos segundos con Zarautz, pero parecía no bastar. Tenían que dejarse la vida en el último largo para conseguir un imposible, recuperar toda esa diferencia que no hizo más que aumentar desde el comienzo de la competición.

Mientras Ares luchaba con todo, sus rivales vascos decidieron conservar esa renta. No quiso arriesgarse a cometer un error. Esa táctica le funcionó a la perfección, pues no perdió ni un segundo más, lo que confirmó el descenso de la “Santa Olalla de Lubre”, después de una temporada en la que fue de menos a más. Así, además, se dio la casualidad de que por primera vez en la historia no habrá ningún gallego en la ACT. Un duro final después de una regata en la que lo dio todo, pero no fue suficiente.