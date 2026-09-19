Ares, con la soga al cuello

La embarcación de Ares espera mejorar su nivel en la segunda regata Aitor Arrizabalaga

La continuidad del Club de Remo de Ares en la Eusko Label Liga de traineas dependerá de que mejore en la segunda jornada del playoff el rendimiento que dio en la primera. La tripulación de Ferrolterra saldó la regata disputada en Bermeo con la tercera posición, así que los tres puntos sumados necesitan aumentar más en la regata que se celebra este domingo en Portugalete para mantenerse en la máxima categoría nacional de esta modalidad de banco fijo de remo.

En una regata que se disputó en la modalidad contrarreloj, la escuadra aresana salió en la tercera plaza de una carrera en la que los dos representantes de la ARC –Deusto Bilbao y Zarautz– demostraron estar un paso por delante de los dos aspirantes de la Liga Galega de Traiñeiras –Cabo da Cruz y Tirán–. Y, entre ellos, una embarcación local que, a pesar de que demostró que se mantiene en el buen nivel con el que finalizó la liga regular de la competición, no pudo con el empuje de unos rivales que le quitaron once –en el caso de Zarautz– y tres segundos –en el de Deusto Bilbao–, respectivamente. Es la diferencia que, si la suma de puntos no es suficiente, deberá remontar la escuadra de Ferrolterra para seguir siendo una de las doce participantes en la competición del curso.

Evolución

A pesar de que la “Santa Olalla de Lubre” fue la mejor en el primer largo de la carrera –aunque con menos de un segundo de renta sobre sus perseguidores–, poco a poco fue viendo reducida su ventaja ante las dos traineras vascas. De hecho, la de Deusto Bilbao le sacó seis segundos en el tramo de vuelta y eso hizo que paulatinamente se fue disparando a por la victoria en la regata. Mientras, con Cabo da Cruz y Tirán claramente por detrás, la lucha entre las formaciones de Ares y Zarautz se mantuvo en los dos últimos largos de la carrera.

Así, con la embarcación bilbaína claramente distanciada, los dos últimos largos fueron una lucha encarnizada entre las tripulaciones de Ares y Zarautz para llevarse la segunda posición en la regata y, de esta manera, sumar los cuatro puntos que le hiciesen partir en ventaja en la regata de este domingo.

Alternándose en cabeza de la regata, con un segundo arriba o un segundo abajo, la lucha no resolvió hasta los metros finales. Con la embarcación de Deusto Bilbao ya muy destacada, finalmente fue la guipuzcoana la que se llevó el gato al agua... en buena parte por ir teniendo las referencias de sus rivales a la hora de apretar más o menos en algunos tramos de la carrera.