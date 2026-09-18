Olas irlandesas y alemanas “falsas” para las hermanas Lara y Eva Rico

Lara Rico viajará el lunes con España para la competición continental Cedida

Alemania o Irlanda. Océano Atlántico o la ola (artificial) más grande de Europa. Eurojunior o Gran Final del Rip Curl Grom Search. Unas elecciones que las hermanas Rico Basoa no tendrán que tomar. Y es que Eva y Lara, del Valdo Surf School, abandonan de manera momentánea las aguas valdoviñesas para llevar a su club, concello y a todo el surf comarcal a dos prestigiosos eventos de carácter continental.

Será la benjamina de la familia, Eva, la que inicie el programa de competición de la familia y lo hará con su ganada presencia en la final del Rip Curl Grom Search, Un billete que firmó de nuevo en Cantabria, concretamente en Somo, en el cuadro sub 12 y que supone su segunda participación en esta pelea por las primeras posiciones.

Lo que hará diferente esta cita de la que la local disputó hace un año en Francia es que tendrá lugar en el O2 Surftown de Munich. Rico podrá pelear por el podio en la conocida ola artificial más grande de Europa, en donde se ya encuentra desde hace unos días conociéndola.

Una manga y una competición que se disputa en la mañana del sábado y en la que todos los nombres participantes compartirán condiciones, al ser la misma ola para todos ellos. Una lista en la que lograron su plaza deportistas de Italia, España, Reino Unido, Portugal y Francia y que ahora cierran el círculo.

Un sueño en las islas

El lunes 21 tomará el relevo en estos desplazamientos continentales su hermana Lara, que formará parte de la selección española que desde el día 24 y hasta el 4 de octubre compita en el Eurojunior.

Lo hará, ella sí, en mar abierto con la localidad irlandesa de Bundoran como sede y con Rico entrando en liza en el cuadro sub 16. La joven surfista se encuentra muy ilusionada con esta nueva etapa y con muchas ganas de hacerlo bien, como señalan desde su club.

Una oportunidad que Rico, campeona de España, aprovechará al máximo para trabajar, aprender y seguir creciendo junto a los mejores y lo hace, además, formando parte de un combinado español que “es un sueño para cualquier deportista. Lara trabaja cada día para mejorar y ese esfuerzo y constancia la han llevado a dar este importante paso en su trayectoria”.