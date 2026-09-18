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+Deportes

O Esteo pontés recibe al Xove en la apertura liguera

Los de Iván López llegan con las pilas cargadas para empezar la competición de Segunda B

Redacción Ferrol
18/09/2026 19:27
Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga
Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga
Jorge Meis
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Los jugadores de O Esteo vuelven a vestirse de corto y lo hacen en una primera jornada liguera en la que los de, una campaña más, dirigidos por Iván López debutarán en casa. Lo harán en una campaña cargada de ilusión en la que el Xove –19.00 horas– será su primer adversario y ante el que esperan seguir con las buenas sensaciones de las últimas semanas de pretemporada. 

Un choque entre ambos grupos que se suele caracterizar por su exigencia, igualad y alto ritmo de juego. “Chegamos coas pilas cargadas a esta primeira xornada onde nos espera un rival complicado”, señala López, esperando también “comezar con bo pé”.

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