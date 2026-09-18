O Esteo pontés recibe al Xove en la apertura liguera

Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga Jorge Meis

Los jugadores de O Esteo vuelven a vestirse de corto y lo hacen en una primera jornada liguera en la que los de, una campaña más, dirigidos por Iván López debutarán en casa. Lo harán en una campaña cargada de ilusión en la que el Xove –19.00 horas– será su primer adversario y ante el que esperan seguir con las buenas sensaciones de las últimas semanas de pretemporada.

Un choque entre ambos grupos que se suele caracterizar por su exigencia, igualad y alto ritmo de juego. “Chegamos coas pilas cargadas a esta primeira xornada onde nos espera un rival complicado”, señala López, esperando también “comezar con bo pé”.