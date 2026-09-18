La base, en el Torneo Promoción de Narón

Una cita disputada en el local naronés Emilio Cortizas

Más de una treintena de nombres participan el sábado en el Centro Cívico do Alto do Castiñeiro en la sexta edición del Torneo Promoción de Narón. Una prueba puntuable para el XIX Circuito Galego de Promoción de la ajedrez y en la que se darán cita ajedrecistas desde promesa –sub 8– hasta infantiles –sub 14–.

La prueba de base comenzará a las 11.00 horas con la primera de las siete rondas –de quince minutos, con tres segundos por jugada–, estando prevista la clausura y la entrega de premios a las ocho de la tarde. La cita está organizada por Círculo Naronés y Concello.