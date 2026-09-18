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+Deportes

La base, en el Torneo Promoción de Narón

La cita de ajedrez se disputa en el centro cívico do Alto do Castiñeiro

Redacción Ferrol
18/09/2026 18:33
Una cita disputada en el local naronés
Una cita disputada en el local naronés
Emilio Cortizas
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Más de una treintena de nombres participan el sábado en el Centro Cívico do Alto do Castiñeiro en la sexta edición del Torneo Promoción de Narón. Una prueba puntuable para el XIX Circuito Galego de Promoción de la ajedrez y en la que se darán cita ajedrecistas desde promesa –sub 8– hasta infantiles –sub 14–. 

La prueba de base comenzará  a las 11.00 horas con la primera de las siete rondas –de quince minutos, con tres segundos por jugada–, estando prevista la clausura y la entrega de premios a las ocho de la tarde. La cita está organizada por Círculo Naronés y Concello.

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