Pendo, entrenador del Remo Ares: “No está la cosa para fiarse de nadie”

El entrenador, en una cita de la pasada campaña Kirolak

Con el remo entre los dientes y la desconfianza detrás de la oreja, la “Santa Olalla” deja en la villa su halo más divino y se enfunda hábitos de guerrera. Lo hace para disputar un playoff de permanencia en la Eusko Label Liga que hace no tantas semanas parecía imposible.

Y si bien los de Pendo están donde querían estar, la posibilidad, hasta la última regata, de evitar esta doble jornada hace que los remeros locales lleguen con unas sensaciones diferentes a otra ocasiones. “Era algo muy difícil de conseguir”, señala el preparador respecto a evitar ese lugar fuera de playoff que ocupó San Juan –que llegó a tener una renta de 24 puntos–, “pero como siempre estuvo ahí ese resquicio, el cerebro se autoengaña y aunque tú no quieras pensar en que es posible...y cuando te viene y no lo consigues, por nada, te quedas un poco chof”.

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Y así, con esa sensación agridulce, la “Santa Olalla” tuvo que hacer frente a otras dos semanas de temporada que “aunque sea para ascender, se hacen largas”, añade el técnico, que asimismo aclara que “es diferente terminar con buenas sensaciones que hacia abajo. Y es que estuvimos toda la temporada de últimos, excepto una semana por el medio, y lo que estamos intentando es recordar que hasta hace poco esto era lo que queríamos”.

La Concha engaña

En el medio de estos quince días de compás de espera, una clasificatoria de La Concha en la que como señala Pendo las referencias no son muy fiables, es inevitable hacer cálculos –a ellos les ganó Zarautz y, por ejemplo, a Cabo le sacaron 25 segundos–. “Viendo lo que pasó en los últimos playoffs... por ejemplo en 2023 en Donostia les ganamos a todos y sin embargo no ascendimos. Las diferencias de la La Concha se suelen acortar. No te puedes fiar mucho”, comenta el entrenador local, perro viejo en este terreno.

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Mismos rivales pero diferentes circunstancias y campos de regatas, así como sensaciones ya que para estas dos pruebas de Bermeo –el sábado– y Portugalete –domingo a las 11.59– “va todo el mundo con los nervios a flor de piel”. Un final de temporada que se abre en una cita el sábado a las 18.08 horas que “es complicada y en la que realmente te lo juegas. Se suele decir que se pierde en Bermeo. Tienes que tener un buen primer día y luego aguantar la posición. El sábado es importante que quedemos primeros o segundos”, sentencia el entrenador de una “Santa Olalla” más guerrera que nunca.

Una primera jornada en mar abierto –"y con una ola de lado que es muy específica”– en la que para Pendo “el favorito es Zarautz. Es un mar que domina muy bien y remaron muy bien este año”. A esta tripulación, como candidatos a la plaza que defiende Ares y a la que, desgraciadamente, dejó libre Chapela se une un Cabo que “me sorprendió en La Concha y nos ganó en el Gallego” y un Deusto que, como señala el técnico, “normalmente va mejor en liso”.

Una lista que completa una tripulación de Tirán que, como bien apuntó su propio técnico, su intención es seguir mejorando y coger experiencia. Si bien, y como bien señaló Pendo “no está la cosa para fiarse de nadie”. Ni tampoco de una “Santa Olalla” que “con lo que nos costó llegar aquí, como para tirar la toalla” y avisa el propio Pendo entre risas “si seguimos, Ares tiene ocho horas –el camino de vuelta– para preparar algo”.