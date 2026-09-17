Marta Grandal: “O obxectivo a medio-longo prazo do Rugby Ferrol é aumentar o número de fichas”
La presidenta de la entidad arlequinada hace un repaso a sus dos años al frente del equipo, al tiempo que habla sobre el cambio en la dirección deportiva y el banquillo
Quién le iba a decir a Marta Grandal que se iba a enganchar tanto de un deporte del que no conocía nada hasta que sus dos hijos decidieron apuntarse al Rugby Ferrol para probar y terminaron enganchándose hasta llevar casi una década defendiendo sus colores. Ella no sabía que, además de disfrutar de esta modalidad, terminaría por convertirse en su presidenta.
Ahora, dos años después de asumir el mando, Grandal echa la vista atrás para ver todo lo que ha cambiado. En este sentido, la mandataria empezó agradeciendo a “Cristóbal Dobarro o seu grandísimo traballo. Fixo unha labor tremenda con este equipo durante doce anos. Tivo momentos boísimos como o de xogar na División de Honor B”, indicó y añadió que “agora era normal que estivese cansado porque isto é algo voluntario, nós temos o noso traballo e isto quita moito tempo, pero eu quixen coller a presidencia porque gústame que isto siga adiante e non quero que desaparezca”.
Además, también agradeció que “moitos dos que estaban antes na directiva seguen e iso é unha vantaxe porque poido contar con toda esa experiencia para que o club siga crecendo como o estamos intentando”. Desde su llegada, ese es el objetivo principal que se marcan. Por ello, no dejan de trabajar en acercar este deporte a todos los públicos, especialmente a los más jóvenes para que se animen a apuntarse a su escuela y así seguir difundiendo una modalidad que está muy estigmatizada, pero no tiene nada que ver con la realidad.
En este sentido, Marta explicó que “no corto prazo non marcamos ningunha meta porque hai moitas carencias a nivel galego en todos os clubes, xa que hai moitas baixas e necesitamos moitos xogadores”, indicó y añadió que “por iso preferimos mirar un pouco máis ao futuro, por exemplo dentro de tres ou cinco anos, onde nos gustaría dobrar o número de fichas que temos, que agora están rondando as oitenta. Ademais, respecto ao equipo sénior gustaríanos volver a ser campións de liga galega e loitar outra vez polo ascenso a División de Honor B. É complicado, pero estou segura de que podémolo lograr”.
Los cambios
Para ello, llegaron nuevos integrantes al club, como Francisco ‘Pakito’ Usero, que se hizo cargo de la dirección deportiva, o Javier Parga, ‘Chester’, que asumirá los mandos del equipo que dejó Gus Piñón. En este sentido, la presidenta del Rugby Ferrol no tuvo más que palabras de agradecimiento hacia el antiguo técnico, pues “é una boísima persoa. Estaba na época de Cristóbal e nun momento de necesidade, cando marcharon o director deportivo e o entrenador, el non dubidou en facerse cargo, pero o tempo pasa e quixo dar un paso ao lado”, indicó al tiemo que añadió que “aínda que non estea Gus como adestrador, segue estando vinculado ao club porque é unha persoa moi importante”.
Poco después comenzaron las conversaciones con Usero, al que “non coñecía persoalmente, pero presentóuseme a oportunidade de facelo e encantada. Sabía todo o que fixera previamente, xa que se formou aquí en Ferrol e estivo moito tempo. Ten uns coñecementos moi amplos do deporte e moita paixón. Ademais, ven con moitas ideas é seguro que vai saír todo ben”.
Precisamente, fue el ferrolano el que trajo a Chester para ser el encargado de dirigir al equipo sénior y encaminarse, poquito a poco, a esa meta que se marca para dentro de un lustro. Sobre el preparador, Grandal apunta que “sabe moito de rugby, que ten moítisima experiencia a nivel nacional e incluso internacional, xa que xogou en Gales, e pode aportar moito. Tamén ten a xente que está vencellada con Ferrol e iso é clave, porque axuda a que os xogadores que veñan de fóra poidan crear ese sentimento de pertenza co club”, apuntó.
Sin duda, eso, junto con el crecimiento de la entidad, es lo más importante, pues el resto todo llegará. Así, Marta Grandal no se marca unas metas inalcanzables, sino seguir difundiendo un deporte y un equipo que, gracias a sus dos hijos, le cambió la vida y espera contribuir a romper todos estigmas que tiene, pues no son merecidos.