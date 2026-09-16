La delegación del RSM Pantín destaca en el Campeonato Playa España de Asturias

Mar Cid, celebrando su triunfo en Villaviciosa Cedida

Un nutrido grupo de nombres del Club RSM de surf ejerció la representación local en la playa España de Quintes, en Villaviciosa, en donde tuvo lugar el denominado Campeonato España, puntuable para el Circuito Asturiano de la disciplina.

En la duodécima edición de esta cita, la entidad valdoviñesa demostró su potencial y calidad en unas condiciones complejas, como señaló la propia Federación Asturiana, consiguiendo seis triunfos. Uno de ellos fue el logrado por la sub 10 Celia Iglesias, en una final única llena de locales y en la que estuvo seguida por sus compañeras Icía Robles y África Pita.

También en masculino la primera plaza vino para Pantín, de la mano de Mateo Sanmartín Veiga, ganando de manera clara también esta final directa. En sub 12, la primera posición fue para Hugo Barros, al igual que en sub 16 de la mano de Mar Cid. Rozando este triunfo se quedó Lucas Piñón en masculino, a menos de un punto y medio del ganador Gonzalo Trapero, que frenó el doblete local.

Sí que lograron ese oro Lucas Casal y Rubén Sanmartín, en Open y Máster +50 masculino, respectivamente, con Ana Piñón en la posición de plata de Open femenino. Un palmarés local que completó la tercera plaza de Yaku Pozo en sub 18.