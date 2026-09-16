Gran fin de fiesta provincial para Firrete, Narón, KDM y Grupo Xuvenil 

Podio con varios nombres locales KDM

Betanzos cerró la quinta edición del Circuito Provincial Deputación da Coruña y lo hizo de nuevo con la cantera de Náutico Firrete eumés, Piragüismo Narón, KDM Cabanas y Grupo Xuvenil pontés haciéndose un gran hueco entre las mejores tripulaciones para cerrar por todo lo alto esta competición.

De hecho, hasta los tres primeros lugares ocuparon los palistas de la comarca en la cita alevin B, en la que con triunfo del pontés Javier Filgueira, la pelea estuvo con el eumés Antón Cotelo, segundo, y con el naronés Lucas Díaz en el lugar de bronce. No triplete, pero sí doblete, hubo en alevín e infantil A, con la victoria de Unai Penabad –Xuvenil– y la plata de Nizan Dopico –Narón–, con el eumés Diego Monzón y el naronés Óskar Niebla haciendo lo propio en el segundo de los grupos.

Un dominio local que se extendió en la franja de edad infantil, gracias a la primera posición de Raúl Pérez –Firrete– en el cuadro B. Ellas también protagonizaron esta doble presencia local, con Vega Rodríguez –KDM– y Maya Allegue en la segunda y tercera plaza, respectivamente, de benjamín A.

Las segundas posiciones de las pontesas Alba Polo y Martín Ferrol –benjamín– y de las cabanesas Lola Bustillo –prebenjamín– y Ruth Regueiro –alevín–, junto con los bronces eumeses de la infantil Carmen Vales y las cadetes Candela Soro e Iker Piñeiro, completaron el celebrado medallero local. En la tabla final del Circuito, el Firrete empató en el tercer lugar con el Tambre.