“Estamos a tope”, Dani Blanco y Lola Basanta, a por el podio mundial

Lola Basanta y Daniel Blanco, con la equipación de la selección española Cedida

La esperada cuenta atrás finaliza mañana para Daniel Blanco López y Lola Basanta Ramos. No hay tiempo para más, si bien estos nombres del Juancho Vázquez Trasancos no lo necesitan, ya que han estado trabajando al máximo no sólo durante este verano, sino durante todo el año, para la que, hasta la fecha, es su competición más importante.

“Van muy preparados y estos últimos meses le apretaron mucho”, señala una de sus entrenadoras, Bea Pérez que, en esta ocasión, se quedará a cuidar el fuerte del resto de su cantera, mientras que hasta Italia viajará otro de sus técnicos, Ángel Pedreira.

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El Campeonato del Mundo Youth de Jesolo espera a Blanco y a Basanta, que competirán en las modalidades de lightcontact y kicklight +94 kilos, el primero y en -50 de pointfight y lightcontact, la segunda. Y a la espera de un sorteo que puede ser más o menos amable, si así se puede definir, con los intereses locales, su preparadora lo tiene claro.

“Ganar está complicado pero están preparados para eso. Van con muchas ganas, de pasar combates y llegar a dónde se pueda”, apunta Pérez, señalando asimismo las lógicas complicaciones que implica ya una cita mundial.

Ganas y nervios

Y ya casi con las maletas hechas, Blanco y Basanta confiesan su lógica inquietud antes de hacer frente a uno de los sueños de todo deportista. “Estoy nervioso, pero seguro de todo lo que trabajamos”, señala un Blanco que, por su parte, ya sabe lo que es ganar una medalla en el pasado Europeo.

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“Tengo muchas ganas de ir y a darlo lo mejor que se pueda”, añade el de Valdoviño poco antes de su partida. Una inquietud que comparte su compañera de viaje y selección, una Basanta que confiesa haber dejado a un lado sentimientos presentes en otras citas.

“Para otros campeonatos tenía una presión que ahora ya no tengo. Esta vez confío en mí”, sentencia la del Juancho Vázquez Trasancos, para añadir un rotundo “estamos a tope”. Al igual que Blanco “espero darlo todo y que mis preparadores y yo quedemos satisfechas de lo conseguido”, comenta esta deportista ferrolana que asimismo se acuerda de sus apoyos para llegar a lo más alto.

“Mi pelea no es sólo mía, también de mis entrenadores, familia y toda la gente que están ahí”, declara Basanta que quizás, también pueda compartir, al igual que Blanco, una medalla con todas esas personas que, día a día, impulsan a estas dos brillantes estrellas locales.