El Armecons Pontedeume se prepara para las semis de Copa Federación 

César Filgueiras, pivote eumés, durante el duelo ante los de Lugo Cabalar

En la nueva etapa que esta campaña inicia el Balonmano Pontedeume, su primer equipo, el Armecons está dando sus primeras alegrías a la afición de A Casqueira. Bajo la batuta de su exjugador y capitán Alejandro Piñeiro, ahora en el banquillo –tomando el relevo de un José Deus que ahora “asciende” a presidente–, el equipo local se encuentra aún paso de pelear por su primer título de la campaña en Segunda Autonómica.

El conjunto de la villa completó un gran inicio de Copa Federación imponiéndose en casa al Millaven Lucense (28-19) y alargando su estancia en el trofeo autonómico un fin de semana más. Será precisamente este, en el que los de Piñeiro disputen las semifinales de la competición, con el siempre complicado Sanxenxo como adversario en la pista pontevedresa.

Un duelo que se juega este sábado, a partir de las 17.30 horas en Vilalonga, y al que llegan ambos tras firmar la primera posición en los grupos A y en el C, respectivamente, con pleno de victorias. El triunfo ante el conjunto de Lugo fue el tercero para los eumeses, en un encuentro con, afortunadamente, más alto que bajos para los anfitriones.

Y es que el Pontedeume dominó todas las facetas del juego en A Casqueira, endosando a su rival un parcial inicial de 6-1. Y aquí fue cuando llegó cierta relajación, lo que aprovechó el Lucense para acercarse a falta de diez minutos para el descanso. No quiso sustos el grupo de Piñeiro y ajustando su línea defensiva y de nuevo con mucho acierto en ataque, se fueron al descanso 14-8.

En el segundo tiempo del encuentro, el Pontedeume supo mantener la distancia, por su buen juego y un gran ritmo apoyado en sus rotaciones. Una diferencia que en este caso fue creciendo hasta llegar a los nueve goles finales. Con el retornado Nico Pérez y el canterano Bryan Braña, liderando el ataque, con siete y seis dianas, respectivamente, el grupo de la villa confirma sus buenas sensaciones en este inicio de temporada.

Y lo hace con margen de celebración en caso de seguir vivos en este trofeo. Un billete para semifinales con esta victoria como meta, y después de doblegar asimismo en esta fase de grupo al Ojo de Nómada Narón (23-30). Una formación, la naronesa, que también se impuso a los de Lugo en su segundo duelo (24-29) finalizando en un segundo lugar insuficiente para seguir en el trofeo.