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+Deportes

Una selección española con un tercio de sangre comarcal

Juan López, José Manuel Barroso, Lorena Bermúdez y el también ex del Basketmi Ferrol, Envo, inician el Mundial

Redacción Ferrol
15/09/2026 21:16
La delegación local, con sus compañeros del ICB Coruña Inclubasket
La delegación local, con sus compañeros del ICB Coruña Inclubasket
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A las ocho de la tarde del miércoles, la selección española de balonmano en silla de ruedas debutará en un Campeonato del Mundo que, por primera vez, recala en Europa. La importante competición internacional se disputa en Granollers y lo hace con un combinado estatal más comarcal que nunca, en el que destaca la presencia de tres nombres de deportistas locales. 

Juan López Porta, José Manuel Barroso Seoane y Lorena Bermúdez Doce, todos ellos exintengrantes del Basketmi Ferrol –entre otras formaciones locales– se vestirán con la indumentaria de la selección española para pelear por un título que en esta cuarta edición defiende el equipo de Egipto.

López, Barroso y Bermúdez –que ocuparán las posiciones de portero, extremo izquierdo y extremo derecho, respectivamente– cambiaron la canasta por la portería en las filas del ICB Coruña-Inclubasket Coruña –en el que, como él mismo señala, sacaron de su retiro al propio Iago Muiña– que, además de a estos deportistas de la casa, contará con otros dos integrantes, el también exjugador del club de la ciudad naval, Lorenzo Envo Edjand –presidente del ICB– y el paralímpico vigués Agustín Alejos. Lo que aumenta todavía más el color local de esta selección española.

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Un equipo dirigido por el técnico Óscar Perales que abrirá su calendario a las ocho con una Libia que debuta en el Mundial, siendo Francia su siguiente rival en la jornada del jueves, en el mismo horario. Una competición a la que el equipo español llega tras su segunda posición en el Euro Hand 4 All, disputado en julio en Lyon, y en el que asimismo estuvieron todos estos nombres locales. Estados Unidos, Japón, Australia, Brasil, Portugal, India, Egipto, Chile y Lituania completan la nómina de participantes.

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