Saturno, un nuevo astro en San Sadurniño

El internacional invidente, en uno de sus entrenamientos en Santa Mariña do Monte D. A.

Hace casi un año, el arquero invidente valdoviñés Adrián Orjales Vidal pasó de prácticamente estar subido en un avión para acudir al Campeonato del Mundo de Corea del Sur a iniciar una auténtica travesía por el desierto deportivo en la que, desde hace poco menos de seis meses, encontró un único oasis en el Concello de San Sadurniño.

Y es que este ayuntamiento cuenta desde hace unas semanas con otro brillante nombre en su particular constelación deportiva, el Club Saturno de tiro con arco. Un nuevo cuerpo celestial –cabe recordar que el Aldebarán de voleibol ya formaba parte de su constelación– puesto en órbita de la mano de este arquero internacional con Antonio Hermida Díaz, su padre José Manuel Orjales, Marcos Ameneiros, y Luján Cuevas –que integran la directiva–, junto con el monitor Eduardo Ponce.

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“En San Sadurniño nos han acogido con los brazos abiertos”, señala el propio Orjales, que tras unos meses duros al no terminar de encontrar un lugar en el que volver a disfrutar de esta disciplina –y asimismo intentar pelear de nuevo por volver a un nivel internacional– tanto él como el resto de nombres citados se enfundaron el traje de exploradores para aterrizar, de momento, en el campo de fútbol de Santa Mariña do Monte.

Es en este recinto en el que desde hace unos meses desarrollan su actividad –si bien oficialmente como club comenzarán en dos semanas, en octubre– y próximamente ampliarán su presencia a las instalaciones del centro educativo, concretamente a su patio cubierto cuando lleguen las lluvias.

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“Ayer ya se apuntaron dos personas”, cuenta satisfecho el tirador aún con esta nebulosa en construcción, ya que, como bien señala “no era nuestra idea la de crear un club, pero lo único que queríamos era buscar nuestra alternativa, sólo queríamos tirar. Decidimos hacer una entidad que admitiera un entorno más relajado y que la gente pudiera venir a disfrutar un poco del tiro con arco”. Y al no encontrar ese escenario, decidieron crearlo. “Aluciné con la disposición del Concello de San Sadurniño”, subraya el arquero, que le hizo llegar al gobierno encabezado por Secundino García los puntos clave de su idea.

Sus tres pilares

Además de una entidad familiar, para Orjales y los suyos el club nace con tres pilares básicos. “El primero, promover la actividad deportiva entre la juventud. Y también tenemos otras dos líneas maestras, como la parte nuestra de la ONCE, ya que nosotros tenemos la posibilidad de difundir la actividad para personas ciegas. Es una cosa que queremos trabajar, poco a poco, aunque sea una actividad al año que siempre acabamos haciendo”, cuenta este doble subcampeón continental.

Un trípode que se completaría con “un trabajo con mujeres que han sufrido cáncer de mama. Esa línea de trabajo la estrenó la Federación Española con el programa ‘Mujer, Arco y Salud” –MAS–, junto con el Hospital Infanta Leonor de Madrid”. Una iniciativa, impulsada también con el Arco Moratalaz, en la que los beneficios de la respiración y de la vibración del tiro favorece la mejoría de estas personas, entre otros aspectos de su práctica, como puede ser la motivación, según señalan estas entidades.

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Saturno nace como un sitio para todo el mundo, personas sin vínculos con el tiro con arco o ya con experiencia y que quieran cambiar. El nuevo club de San Sadurniño, si bien nace en ese ambiente de relajación, también tiene espacio para el aspecto competitivo, como apunta Orjales. “Es una pequeña familia en la que Antonio, el nieto de Edu y yo también competimos. Es decir, no es algo aparte de eso. Nosotros lo hacemos, queremos a gente que también lo haga, que no quiera, que simplemente quiera disfrutar del tiro con arco. Cada uno tiene sus objetivos. Sobre todo gente que quiera estar tranquila”, apunta el internacional.

SOS

Y es que desde aquel fallido viaje a tierras asiáticas –al que no pudo acudir al no poder hacerlo su técnico ni encontrar una alternativa, inicio de este camino en el que ha nacido esta nueva entidad–, Orjales busca de nuevo esa estabilidad en un club en el que recuperar su nivel, para lo que necesita más ayuda.

“Es complicado volver. Yo pedí ayuda. Pasé de estar preparando un Mundial a un año en el que prácticamente no he ido a casi ninguna competición, buscando quién me dé un entrenamiento, buscando un monitor un técnico... Ahora mismo Eduardo me puede ayudar en muchas cosas es una persona fantástica, pero no es lo mismo. Porque un técnico como era Anxo –Grandal–, con unos conocimientos muy altos, no lo hay en todas partes. Pedí ayuda pero nadie se ofreció”, relata el de Valdoviño.

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Lo intentó también Orjales a nivel federativo de cara a entrar en el plan de alto rendimiento para deportistas “que necesitan más refuerzo”. Si bien esta convocatoria fue anunciada “a posteriori” de su resolución en la web de la RFETA y aunque el valdoviñés buscó la manera de poder optar a estas ayudas “me dijeron que tenía que ir varios fines de semana a Madrid. Yo estaba dispuesto, asumiendo el coste. En el punto en el que estaba para intentar mantener el nivel dije, venga. Pero luego ya era que tenía que ir por semana y eso era imposible, para mí y para la mayoría de la gente. Al final no pude entrar y no sé si este año volverá a pasar lo mismo o no”.

Orjales quiere volver, a ser campeón estatal, a vestir la camiseta de la selección, y a pesar de las trabas en el camino, lo intenta. “Ojalá. Lo que pasa es que empiezo a asumir que no va a ser posible. Tienen que darse muchas cosas y cada vez tengo menos esperanza. Si llegara a entrar en el plan de la Federación y puedo buscarme un poco la vida con ellos, sé que me pueden ayudar. Quiero intentarlo”.

Una llamada para que, otra vez más, la comarca no siga perdiendo nombres internacionales en una disciplina a la que aportó deportistas a sus combinados nacionales durante más de tres lustros y que tras una larga agonía, sus protagonistas van “muriendo” por falta de apoyo e interés.