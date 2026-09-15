Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La WFM Inés Prado Acebo, preparada para su estreno en la Olimpiada de Samarkanda

La ferrolana forma como una de las mejores de España en la cita de Uzbekistán

Redacción Ferrol
15/09/2026 21:22
Prado, a la derecha, con parte del equipo
Prado, a la derecha, con parte del equipo
Pepe Cuenca
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La WFM Inés Prado Acebo comenzará el miércoles el objetivo por el que la ferrolana ha estado peleando en el último año. La ajedrecista local disputa la primera de las once rondas de la Olimpiada de Samarkanda, en Uzbekistán, y lo hace en esa selección española en la que sólo están los mejores nombres del país. 

Las IM Sabrina Vega Gutiérrez, Marta García Martín, Ann Matnadze Bujiashvili y la WGM Mónica Calzetta Ruiz acompañan a la del Círculo Ferrolán de Xadrez en esta importantísima aventura que se celebra cada dos años. 

Son un total de 192 los equipos que pelearán por estar entre los mejores en la competición femenina lo que, junto con los 208 en la sección Open, superan con creces los 380 de la última edición, dirimida en Budapest. El combinado del seleccionador GM José Fernando Cuenca Jiménez se pondrá delante del tablero desde las doce, en una cita en la que India defiende título.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620