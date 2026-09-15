La WFM Inés Prado Acebo, preparada para su estreno en la Olimpiada de Samarkanda

Prado, a la derecha, con parte del equipo Pepe Cuenca

La WFM Inés Prado Acebo comenzará el miércoles el objetivo por el que la ferrolana ha estado peleando en el último año. La ajedrecista local disputa la primera de las once rondas de la Olimpiada de Samarkanda, en Uzbekistán, y lo hace en esa selección española en la que sólo están los mejores nombres del país.

Las IM Sabrina Vega Gutiérrez, Marta García Martín, Ann Matnadze Bujiashvili y la WGM Mónica Calzetta Ruiz acompañan a la del Círculo Ferrolán de Xadrez en esta importantísima aventura que se celebra cada dos años.

Son un total de 192 los equipos que pelearán por estar entre los mejores en la competición femenina lo que, junto con los 208 en la sección Open, superan con creces los 380 de la última edición, dirimida en Budapest. El combinado del seleccionador GM José Fernando Cuenca Jiménez se pondrá delante del tablero desde las doce, en una cita en la que India defiende título.