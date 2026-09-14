Rubén Vilela e Inés Santalla inscriben sus nombres como ganadores en Breamo

La nedense Inés Santalla, en la prueba eumesa Cedida

Llegando al máximo de su capacidad y cubriendo las 90 plazas disponibles antes incluso de que se acabase el plazo establecido, la XIX Cronoescalada a Breamo reunió finalmente en la Alameda de Raxoi a un total de 77 nombres, preparados para cubrir el trazado eumés en el menor tiempo posible.

Vilela fue el mejor en Pontedeume Cedida

Un objetivo que logró con su primera posición Rubén Vilela Vilar, con un tiempo de 11:16, estando seguido en esta tabla conjunta por Xavier Meizoso Torres y Cidre Santamaría Cabana, con 11:29 y 11:48, respectivamente, en la segunda y tercera posición. Además, tanto Meizoso como Santamaría consiguieron no sólo esta plata y este bronce, sino que fueron los mejores en la categoría B –19-40 años– y la A –de 14 a 18–, con el propio Vilela como ganador de la categoría C –de 41 en adelante–.

En la tabla femenina, Inés Santalla, Alba Porto e Iria Fernández fueron las más rápidas, con Rubén Gariaonandia y Carlos Gegundez haciendo lo propio en el grupo de BTT. Julio Abelleira y Xoel Díaz fueron distinguidos como los participantes de menor y mayor edad, respectivamente, mientras que el Triatlón Vilalba fue el club más numeroso en esta cita de la Peña Ciclista Leboreira.