Nuevo abandono de Jorge Cagiao por culpa de una avería mecánica en su Lancia Ypsilon

Jorge Cagiao no tuvo suerte en Asturias RFEDA

La mala fortuna se sigue cebando con el doble campeón del CERA Jorge Cagiao. El naronés, junto a su copiloto Javi Martínez, volvieron a sufrir un nuevo abandono en el Rally Princesa de Asturias que se disputó el pasado fin de semana.

La pareja gallega, que continuó con su adaptación al Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, apenas pudo probar nada, pues en los primeros tramos de esta histórica prueba asturiana, escucharon un sonido extraño en su montura y tras acudir a las asistencias, tanto ellos como sus mecánicos optaron por retirar el coche para que esos problemas no fuesen a más. Sin duda, es otro duro golpe para esta pareja en su estreno en un Supercampeonato que parece que tendrá como ganador a José Antonio ‘Cohete’ Suárez, que venció este fin de semana y aventaja en 31 puntos a Diego Ruiloba a falta de dos pruebas.