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+Deportes

Mario Tenreiro abre la campaña con una plata en Ourense

Su hermana Amelia, en su estreno en júnior, fue tercera en la Supercopa de España, al igual que su compañero Pablo López

Redacción Ferrol
14/09/2026 20:57
López, Amelia y Mario, con su entrenadora Alba de Bernardo
López, Amelia y Mario, con su entrenadora Alba de Bernardo
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Tras una merecida pausa estival, más larga o más corta en función de los casos, la delegación de la AD Judo Ferrolterra regresó por todo lo alto el pasado fin de semana con su presencia en la Supercopa de España júnior que tuvo lugar en Ourense. Con el propio técnico local Alberto Castro formando parte de la organización de la cita y con Armando Castro como colegiado, sus pupilos Mario y Amelia Tenreiro y Pablo López Sanmartín abrieron su casillero de medallas en la pista ourensana. 

El mayor de los hermanos Tenreiro rozó el oro en el cuadro de -81 kilos, en el que sólo cedió en el último combate ante el asturiano Gonzalo Gayol. Previamente, el de la AD Ferrolterra había doblegado a Nel Suárez, Saúl Camblor y Fabián Fernández para plantarse en esta final nacional.

Por su parte, para su hermana Amelia su estreno en categoría júnior supuso también su estreno de medallas. La valdoviñesa fue tercera en -70 kilos, un bronce que ganó al imponerse a la portuguesa Gabriela Silveira. Un camino hacia el podio que comenzó ante otra lusa, Beatriz Popovici y que se torció un poco al caer ante Carlota Linares en semifinales, pasando a una repesca en la que no falló.

También con un tercer lugar abrió campaña su compañero López, en su caso en -100 kilos, una presea que se colgó gracias a su triunfo ante el asturiano Arturo Rodríguez. No pudo estar en esta ocasión en el cajón su compañero David Herrera, en el cuadro de -90 kilos de peso corporal, si bien la campaña todavía está empezando para esta joven delegación comarcal.

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