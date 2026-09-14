Los Jarama y Aila Sánchez brillan en Boiro

Parte de la delegación del San Felipe Cedida

Por primera vez en las nueve ediciones de esta competición, las aguas de la playa da Retorta acogieron el Campeonato Gallego de remo de mar, una modalidad que, cabe recordar, será olímpica en los próximos Juegos de Los Ángeles.

Una competición disputada en Boiro en la que tanto el San Felipe Ferrol como el Remo Ares demostraron su buen estado de forma en esta vistosa prueba en la que se combina carrera con velocidad en el agua. De hecho, fueron dos los títulos que vinieron para la comarca, uno para cada entidad, de la mano de la canterana de la villa Aila Sánchez Sánchez y de la internacional Iria Jarama Díaz y su hermano José Ángel.

La aresana Aila Sánchez, en el podio de Boiro Remeirando

Este último tándem fue el más rápido en la modalidad mixta absoluta, siendo primero con casi seis segundos de renta sobre la pareja tudense de Marta González y Andrés Oroña. Una prueba en la que a punto estuvo de subirse al cajón otro equipo ferrolano, si bien Luis Miguel Escourido y Emma Vázquez fueron finalmente cuartos. Por su parte, Sánchez ganó con mucha autoridad la regata infantil –esta sobre una distancia de 900 metros–, sumando este título gallego a su palmarés.

Un oro del que se quedaron a las puertas varios nombres del club ferrolano. A sólo tres segundos de esta primera posición finalizó, precisamente, Escourido en la cita absoluta que ganó Brais Núñez, del Remo do Miño, en una regata en la que Marcos Peña Blanco –San Felipe– y Cosme Sampedro Lema –Ares– ocuparon la cuarta y quinta plaza, respectivamente.

Peleando por el título estuvo también la ferrolana Sofía Alvaré Llago, en su caso en cadete, siendo finalmente segunda con Julia Muñiz Matalobos como campeona. Sí que hubo doblete de la ciudad naval en la competición juvenil, en la que los tándems conformados por Vega Fernández Castro-Julia Fernández Prieto y Julieta Filgueira Martínez-Julia Casal Fernández terminaron la prueba disputada en Boiro con la plata y el bronce en sus mochilas.

Un medallero que incrementó Emma Vázquez con la segunda plaza en una regata absoluta individual en la que formaron la ferrolana y Saioa Iglesias, del Ría de Marín, que le ganó la partida a la del San Felipe. También en absoluto masculino llegó otro metal para un exitoso Gallego, gracias a la actuación de los ferrolanos Jacobo Bastida Gelpi y Diego Barcia Quintela, con un trabajado bronce en las aguas de Cabo de Cruz.

A pesar de estos buenos resultados, no habrá representación local en el próximo Campeonato de España de la modalidad. Una prueba que queda un tanto a desmano para la delegación local, ya que, coincidiendo con la disputa del Europeo, tendrá lugar en La Línea de la Concepción, en Cádiz este fin de semana. Una prueba en la que serán las entidades de Cabo de Cruz, Remo do Miño y Tui las encargadas de ejercer la representación gallega.