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+Deportes

Leo Álvarez y Carla Rodríguez llevan los tentáculos mugardeses a la segunda plaza de la Copa Galicia

La representación del Pulpeiros, BDM y Esmelle fue muy aplaudida en el circuito de pump track de la villa

Redacción Ferrol
14/09/2026 20:52
Leo Álvarez en el circuito de la villa
Leo Álvarez en el circuito de la villa
Cedida
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Con la cuarta edición de la Copa Club Pulpeiros de Mugardos, el trofeo autonómico de pump track va cerrando su calendario. La penúltima fecha de su programa se disputó en un soleado día, con una participación de más de medio centenar de deportistas y el protagonismo de la delegación local. 

Carla Rodríguez fue la infantil más destacada
Carla Rodríguez fue la infantil más destacada
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De hecho, el joven canterano Leo Álvarez Alonso se hizo con la segunda posición scratch, en una carrera en la que sólo unas décimas separaron al local de un primer lugar que consiguió Izan Lago –Val do Ullo–.

Si bien ese mejor tiempo de 21.216 le valió a Álvarez para colgarse el oro únior, en una jornada muy exitosa para el club anfitrión y también para la familia Álvarez Alonso, ya que su hermano Gabriel fue sexto en “scratch” y bronce en el cuadro infantil, mientras que sus compañeros Ángel Galdo y Roi Iglesias fueron cuarto y sexto, respectivamente.

Una lluvia de medallas en la que también participaron los cadetes Daniel Vázquez y Valentina Costas –tercero y segunda–; las infantiles Carla Rodríguez y Cecilia Costas, plata –y segundo mejor tiempo “scratch” y bronce; el triunfo del alevín Alén Hermida y las platas de David Albo –BDM– y Leo Sanmartín –Esmelle– en M40 y Principiante.

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