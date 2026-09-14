Leo Álvarez y Carla Rodríguez llevan los tentáculos mugardeses a la segunda plaza de la Copa Galicia

Leo Álvarez en el circuito de la villa Cedida

Con la cuarta edición de la Copa Club Pulpeiros de Mugardos, el trofeo autonómico de pump track va cerrando su calendario. La penúltima fecha de su programa se disputó en un soleado día, con una participación de más de medio centenar de deportistas y el protagonismo de la delegación local.

Carla Rodríguez fue la infantil más destacada Cedida

De hecho, el joven canterano Leo Álvarez Alonso se hizo con la segunda posición scratch, en una carrera en la que sólo unas décimas separaron al local de un primer lugar que consiguió Izan Lago –Val do Ullo–.

Si bien ese mejor tiempo de 21.216 le valió a Álvarez para colgarse el oro únior, en una jornada muy exitosa para el club anfitrión y también para la familia Álvarez Alonso, ya que su hermano Gabriel fue sexto en “scratch” y bronce en el cuadro infantil, mientras que sus compañeros Ángel Galdo y Roi Iglesias fueron cuarto y sexto, respectivamente.

Una lluvia de medallas en la que también participaron los cadetes Daniel Vázquez y Valentina Costas –tercero y segunda–; las infantiles Carla Rodríguez y Cecilia Costas, plata –y segundo mejor tiempo “scratch” y bronce; el triunfo del alevín Alén Hermida y las platas de David Albo –BDM– y Leo Sanmartín –Esmelle– en M40 y Principiante.