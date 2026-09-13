Séptima plaza en Primera para las chicas del Náutico Narón y descenso de su equipo masculino en la Liga de Clubes de triatlón

El Náutico Narón femenino, el mejor de los clubes locales en la Liga Nacional Cedida

Las tres pruebas celebradas en Elche entre el pasado sábado y domingo pusieron fin a la Liga de Clubes de triatlón, que para las formaciones de Ferrolterra se resolvió de la forma más o menos esperada. Así, la escuadra femenina del Náutico Narón terminó en la séptima posición de la general, mientras que el equipo masculino de esta misma entidad saldó su temporada con el descenso a Segunda tras acabar en la posición decimocuarta en la general. Por su parte, en Segunda, el cuadro masculino del Triatlón Ferrol tampoco fue capaz de salvarse al acabar en la decimocuarta plaza en la clasificación general.

En dos días en las que las carreras disputadas fueron en la modalidad supersprint, primero el Campeonato de España por clubes –en el que primero hubo series de clasificación y después una final– registró la quinta posición del Náutico Narón en la prueba femenina, con la cuarta plaza de Iratxe Arenal y la novena de María Alzaga como puestos más destacados. En cambio, en la cita masculina la decimoquinta posición de la escuadra naronesa ya avanzaba que salvar el puesto en Primera iba a ser muy complicado, lo mismo que para los chicos del Triatlón Ferrol en Segunda.

Además

Por la tarde, en el certamen nacional por relevos mixtos, las cosas apenas cambiaron debido a la décima posición del Náutico Narón –resultado que sí ayudó algo a los chicos– y la vigésimo tercera lograda por el Triatlón Ferrol.

Así que todo quedaba por decidir para el domingo en la prueba de clubes 2x2, con seis participantes por cada escuadras. Y, mientras que la formación femenina del Náutico Narón finalizó en la novena plaza, su equipo masculino no pudo terminar la prueba, lo que hizo ineludible su descenso. Lo mismo –lo de perder la categoría–, le pasó al grupo masculino del Triatlón Ferrol tras concluir la carrera en el decimoquinto puesto de la clasificación.