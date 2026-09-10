Unas jornadas de puertas abiertas para derribar estereotipos
El Rugby Ferrol quiere dar a conocer el rugby a los más pequeños a través de actividades lúdicas
El rugby es un deporte que tiene un estigma muy arraigado en la sociedad. Muchas personas piensan que es una disciplina muy agresiva y violenta, pero se equivocan. “O rugby porque é un deporte minoritario e moi descoñecido. Todos, antes de coñecelo, pensamos que é para brutos, pero nada máis lonxe da realidade, pois é moi bonito e por iso nos queremos romper ese estigma”, indica la presidenta del Rugby Ferrol, Marta Grandal, que está decidida a cambiar esa imagen.
Para ello, “decidimos organizar unhas xornadas de portas abertas para que os nenos e nenas con idades comprendidas entre os catro e os once anos, que son as que comprenden a nosa escola, poidan saber máis”. En este sentido explicó que “nesas idades non se xogan partidos e non hai competicións como tal. Moitos non o sabían polo que fómosllo explicando tanto con palabras como a través de diversos xogos. Neles foron gañando destreza co balón, que a moitos lles sorprendeu, porque pensaban que era redondo e non o é, así como tamén ver os instrumentros que empregamos para entrenar as placaxes. Iso gustoulles moito. De feito, a maioría dos nenos dixeron que querían volver con nós este xoves, así que estamos expectantes”.
Además, no sólo cambiaron esa percepción en los niños y niñas, sino con los padres “cos que falamos e lles explicamos o que facemos para que o entendan. De feito, pensamos en facer algo para que se animen os adultos”, comenta entre risas la presidenta, que espera que muchos se queden en el equipo y que así crezca una escuela que sirva para nutrir al primer equipo. En este sentido, comentó que “moitos dos séniors veñen a xogar cos rapaces e fanlles moita ilusión porque ven coma xente que empezou igual ca eles están nese alto nivel. Iso é unha das cousas máis bonitas e esperamos que sirva de inspiración para os máis novos e que se animen a practicar este deporte tan fermoso”.
Sin duda, Marta no sólo busca el crecimiento del club, sino fomentar el hacer ejercicio de manera sana y divertida. Por ello, le pide a los progenitores “que non teñan medo de traer aos seus fillos. Sei o que lles pasa pola cabeza porque pasoume o mesmo cando mo dixeron os meus, pero foi coñecer isto é foi unha marabilla. Se teñen calquera dúbida ou consulta poden escribirnos nas nosas redes sociais ou contactarnos a través da páxina web do club onde lles explicaremos todo e onde tamén poden anotarse para que os seus pequenos poidan disfrutar deste deporte tan bonito”.