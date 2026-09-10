Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Automovilismo

Jorge Cagiao espera volver a la buena senda en el Rally Princesa de Asturias

El naronés volverá a usar el Lancia Ypsilon en tierras asturianas

Redacción Ferrol
10/09/2026 20:07
Jorge Cagiao con su nueva montura
Jorge Cagiao con su nueva montura
M.OBES/RFEDA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Después de que la suerte le fuese esquiva tanto en las últimas pruebas del Supercampeonato de España de Rallyes como en el último Rally Terra de Galicia, la dupla formada por Jorge Cagiao y Javi Martínez buscarán regresar a la buena senda en el Rally Princesa de Asturias.

 La dupla gallega se desplaza hasta tierras asturianas con un nuevo coche, el Lancia Ypsilon Rally 2 Integrale, que estrenaron en Galicia y que esperan que les traiga esa suerte que perdieron. Por el momento las sensaciones fueron buenas a pesar del abandono en el Terra de Galicia, por lo que confían en estar en los puestos altos cuando terminen los diez tramos cronometrados previstos. En cuanto a sus rivales, volverán a pelear contra un José Antonio ‘Cohete’ Suárez que puede se campeón, contra Iván Ares, Diego Ruiloba o Pepe López, que lo darán todo para vencer. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620