Jorge Cagiao espera volver a la buena senda en el Rally Princesa de Asturias

Jorge Cagiao con su nueva montura M.OBES/RFEDA

Después de que la suerte le fuese esquiva tanto en las últimas pruebas del Supercampeonato de España de Rallyes como en el último Rally Terra de Galicia, la dupla formada por Jorge Cagiao y Javi Martínez buscarán regresar a la buena senda en el Rally Princesa de Asturias.

La dupla gallega se desplaza hasta tierras asturianas con un nuevo coche, el Lancia Ypsilon Rally 2 Integrale, que estrenaron en Galicia y que esperan que les traiga esa suerte que perdieron. Por el momento las sensaciones fueron buenas a pesar del abandono en el Terra de Galicia, por lo que confían en estar en los puestos altos cuando terminen los diez tramos cronometrados previstos. En cuanto a sus rivales, volverán a pelear contra un José Antonio ‘Cohete’ Suárez que puede se campeón, contra Iván Ares, Diego Ruiloba o Pepe López, que lo darán todo para vencer.