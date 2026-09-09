Mateo García de los Reyes y Javier Álvarez debutan como pareja con plata salmantina

El ferrolano y su compañero, con el trofeo Cedida

Ni el hecho de ser la primera vez que jugaban juntos ni el de medirse a parejas más consolidadas, impidió que el tándem conformado por Mateo García de los Reyes y Javier Álvarez consiguiese la segunda posición en el FIP de Salamanca.

El del Club San Mateo y su compañero sólo dieron su brazo a torcer en la tercera manga de la final sub 12, un supertiebreak que cayó 10-8 para Daniel Yanguas y Nil Marcilla. Una cita en la que también estuvieron Lucas García –que cedió en su primer duelo sub 12– y Lara Romero que no pudo estrenar su cuenta de triunfos en el todas contra todas sub 14.