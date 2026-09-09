Fernando Vázquez repite triunfo en el Medio Maratón San Xoán de Piñeiro

La cita contó con una gran acogida Jorge Meis

Fernando Vázquez Ares repitió, por segundo año consecutivo, triunfo en el clásico Maratón Popular San Xoán de Piñeiro, celebrado el pasado fin de semana en tierras mugardesas. El deportista del Atletismo Sar fue el más rápido en cubrir los 10.400 metros de trazado, seguido por el atleta de Monfero Miguel García Martín y completando el podio masculino su compañero de club Nicolás Domínguez García.

En la clasificación femenina, la más destacada fue la madrileña Raquel Fernández Díaz –Club de Corredores–, con Victoria Grueiro Hermida –Atletismo Narón– y Doris Iglesias Amores –Brión– acompañándola en el cajón.

La cita mugardesa contó también con pruebas de base, en las que se impusieron Enrique García López –Narón– y Mireia Díaz López –Olympo As Pontes– en la carrera conjunta de sub 12 a sub 16, mientras que Bruno Vilela Mosquera y Paula Maceiras Eiroa hicieron lo propio en sub 10. Antón Núñez y Zoe Raimundi, en prebenjamín, y Olivia Vilar Pato y Juan Zamorano Gómez destacaron también en las pruebas para pitufos.