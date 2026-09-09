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+Deportes

El cedeirés Damián Suárez se estrena con la plata en Alemania

El triatleta de la villa formó con el Metallart Team AST Süßen en el Triathlon Bundesliga

Redacción Ferrol
09/09/2026 18:41
El cedeirés, con sus compañeros de equipo
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Damián Suárez debutó por todo lo alto en el Triathlon Bundesliga que el pasado fin de semana vivió su última prueba en la ciudad de Hannover. Formando parte del equipo Metallart Team AST Süßen, la escuadra del cedeirés consiguió la primera posición en esta competición, lo que les reportó además la segunda en la clasificación final de la competición. 

A nivel individual, Suárez fue decimoctavo, destacando su actuación a pie. Leo Fernández, Gergely Kiss, Linus Lehnen y Philip Pertl fueron los compañeros de un triatleta de la villa que ya otea su participación en el Mundial júnior.

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