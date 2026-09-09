El cedeirés Damián Suárez se estrena con la plata en Alemania

El cedeirés, con sus compañeros de equipo Cedida

Damián Suárez debutó por todo lo alto en el Triathlon Bundesliga que el pasado fin de semana vivió su última prueba en la ciudad de Hannover. Formando parte del equipo Metallart Team AST Süßen, la escuadra del cedeirés consiguió la primera posición en esta competición, lo que les reportó además la segunda en la clasificación final de la competición.

A nivel individual, Suárez fue decimoctavo, destacando su actuación a pie. Leo Fernández, Gergely Kiss, Linus Lehnen y Philip Pertl fueron los compañeros de un triatleta de la villa que ya otea su participación en el Mundial júnior.