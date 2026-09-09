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Automovilismo

Aitor Fornos suma su segunda victoria del año al imponerse en Rianxo

El de la Asociación As Pontes Motorsport estuvo intratable durante toda la prueba

Redacción Ferrol
09/09/2026 19:20
Aitor Fornos, durante el Slalom de Rianxo
Aitor Fornos, durante el Slalom de Rianxo
FGA
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Aitor Fornos regresa a la senda de la victoria gracias a su buen desempeño en el Slalom de Rianxo. El de la Asociación As Pontes Motorsport se mostró intratable en esta nueva prueba del Campeonato Gallego y no dio opciones a Iván Picallo (Automovilística Moeche), que venía de ganar las últimas competiciones, y a su compañero de escudería Pablo Castro, que cerró tanto el podio general como el de la Agrupación 2. 

Este no fue el único triplete comarcal que hubo, pues tanto en la Agrupación 3 –con Bruno Fernández , Pablo Romero (Automovilística Moeche) y Carlos Domínguez (Scratch Fene)–, en la 4 –Francisco Rodríguez (Asociación As Pontes Motorsport) y Vicente Cabarcos (Escudería As Somozas)–, en la 7 –Alejandro Pena (Asociación As Pontes Motorsport), Martín Sierra (Automovilística Moeche) y Diego Grandal (Asociación As Pontes Motorsport)– y en la Copa Debutante –David Rodríguez (Automovilística Moeche), Borja Grandal (Asociación As Pontes Motorsport) y Yeray Ponce (Scratch Fene)– también destacaron. Sólo en Agrupación 1, en la que venció Jonathan Olveira (Agrelo Sport) no hubo representación de Ferrolterra en los lugares de privilegio. 

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