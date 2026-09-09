Adrián Canosa e Irea Alén, a segundos del título gallego de triatlón supersprint en Ribeira

Canosa, del Triatlón Ferrol, a la izquierda,y Martín Otero Fegatri

En la más rápida de las modalidades de triatlón también la delegación local se desenvuelve a la perfección. Así lo demostró la cantera de la comarca en el Campeonato Gallego supersprint para las categorías cadete, juvenil y júnior, y también inclusivo, que tuvo lugar en Ribeira. Con el entorno de la playa de Coroso como escenario, el Náutico de Narón, el Triatlón Ferrol y los cedeireses en las filas del Delikia vigués se trajeron para casa cinco metales.

A pesar del empeño y de quedarse muy cerca, ninguna de estas preseas pudo ser de oro, rozando varios nombres locales el título. A sólo tres segundos de la primera posición cruzó la meta Adrián Canosa Fidalgo –Triatlón Ferrol–, que a punto estuvo de dar caza a Jeyden Jael Silva, del Delikia, en una carrera cadete en la que sólo un segundo por detrás entró el cedeirés Martín Otero Villadóniga.

Alén se quedó muy cerca del título Fegatri

Peleando el oro hasta los últimos metros estuvo también Irea Adriana Alén Fernández, del Náutico de Narón, en su caso ante Inés Fernández –Atlántico– que finalmente la aventajó en cinco segundos. Un cuadro júnior femenino asimismo de claro color local, con Inés Serantes Barreiro –Delikia– consiguiendo el bronce en Ribeira.

García Nebril, a la izquierda, en el podio Fegatri

En la cita cadete, la campeona de España de duatlón y plata por relevos en el Nacional por Autonomías Irene García Nebril fue segunda en una prueba en la que dominó su compañera de club y en la selección “irmandiña” Lucía Ageitos Romero, con la también integrante del Delikia Martina Yubero en la tercera plaza y otra deportista de la villa, Noa Villadóniga, en quinto lugar, el mismo que firmó Ariadna Soto –Ferrol– en juvenil.