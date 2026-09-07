La mala suerte frustra el test de Jorge Cagiao en el Terra de Galicia

Jorge Cagiao, durante la prueba gallega M.OBES/RFEDA

Esta temporada no está siendo la mejor para el naronés Jorge Cagiao y su copiloto salcedense Javi Martínez. La dupla gallega no está siendo capaz de encadenar buenos resultados debido a la mala suerte. Después de dos cambios de montura –emplearon un Citröen C3 Rally2 y un Toyota GR Yaris Rally2, los campeones de la CERA (Copa de España de Rallyes de Asfalto) estrenaron en el Terra de Galicia un Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale con el que dejar atrás ese mal fario y acabar el Supercampeonato de rallyes de la mejor manera posible.

Por ello, tanto Cagiao como Martínez, desde el primer momento, decidieron tomar esta prueba perteneciente al Campeonato de España de tierra como un simple test antes de la disputa del Rally Princesa de Asturias que tendrá lugar este fin de semana. Aun así, el dúo se mostró muy competitivo desde el primer momento, hasta el punto de ser los más rápidos en el tramo espectáculo disputado en el Circuito de Autocross de Arteixo.

El inicio no pudo ser mejor y así continuó en el inicio del segundo día, donde marcó el segundo mejor registro en la pasada por Coristanco, donde el polvo y las altas temperaturas jugaron un papel clave. En esta localidad fue superado por la pareja conformada por Iván Ares y Manuel Estévez, que empezó a demostrar su superioridad en esta superficie. De hecho, en la tercera especial, la celebrada en Malpica y Ponteceso, el de Carral siguió dominando, mientras que el naronés cometió un error y le costó el liderato momentáneo.

Tras el paso por las asistencias, Cagiao volvió a estar en la pelea por el ‘scratch’, que nuevamente fue para un Ares. Eso provocó que el local, que aunque quería ir con calma, arriesgase un poco de más y tuviese un pinchazo que acabó con sus opciones. Por suerte, pudo arreglarlo bastante rápido, aunque todo cambió para él, pues en la siguiente especial volvió a pinchar, algo que le frustró mucho.

Trató de reponerse en Carballo al lograr ser el más rápido, pero la alegría duró poco porque se tuvo que retirar en el penúltimo tramo. No obstante, el naronés se mostró contento por la experiencia acumulada en tierra con su nuevo coche y espera en el Rally Princesa de Asturias dejar atrás esa mala fortuna y volver a triunfar.