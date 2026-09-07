Gisela Vázquez, plata mundial subjúnior de powerlifting: “Estoy orgullosa de lo que estoy consiguiendo”

Vázquez, con su técnico Dani Trillo, durante la entrevista en la sede de este diario Jorge Meis

Sudáfrica se ha convertido en los últimos años en ese lugar en el que varios de los nombres locales del powerlifting han recogido el fruto de sus años de trabajo. Nombres de ellas, de unas levantadoras del Power Fénix Ferrol a las que no les da ningún tipo de temor ocupar el espacio que se merecen. Las más recientes, la veterana Zoraida Bermúdez, doble medallista mundial que este año pasa el testigo a una canterana, la subjúnior Gisela Vázquez Drovachinsky –2008–.

A esta deportista de O Inferniño y cuya segunda casa es el Gimnasio Bitácora, con el técnico Daniel Trillo como parte de su familia, todavía le dura en su rostro esa sonrisa plateada tras inscribir su nombre como la segunda mejor levantadora en el Campeonato del Mundo disputado en Sun City. Una posición lograda en el cuadro de +84 kilos en la modalidad de press banca –con 97,5 kilos– en una competición en la que, además, se quedó rozando el podio en la general al ser cuarta –con un total de 427,5 kilos–, en su último año en la categoría.

“Todavía no me lo termino de creer”, señala esta estudiante del ciclo de Soldadura y Calderería en el CIFP Ferrolterra, “tampoco esperaba ir a este Mundial”. Y es que como apunta su entrenador Trillo “no estaba planificado, porque ni siquiera compitió en el Nacional de su categoría. No nos pillaba bien y fuimos en júnior. Lo hizo bien, hizo la mínima, pero no contábamos con que la convocasen”. Si bien, y afortunadamente, esa llamada de la Asociación Española de powerlifting llegó y con ella ese celebrada plata.

Daniel Trillo: “Ellas no tienen miedo a hacer pesas. Les gusta” Gisela no es, de ninguna manera, un caso aislado. La presencia de mujeres en el powerlifting y deportes de fuerza está ahora en un lugar mucho más avanzado de lo que estaba hace no tantos años, cuando en los gimnasios las actividades más “femeninas” eran más de cardio y otras clases. “El powerlifting practicado por mujeres está creciendo en mayor porcentaje que el de chicos. De hecho, el año pasado, en el Nacional júnior, hubo más mujeres que hombres”, cuenta Trillo. Él lo tiene claro desde su gran experiencia. “Ellas no tienen miedo a hacer pesas. Les gusta. Antes eran pocas en la sala de musculación. Ahora no”, relata. Un cambio en el que señala el acceso a más información. “A muchas les gusta entrenar fuerte y empiezan con el powerlifting porque es el deporte de fuerza por excelencia. Es relativamente sencillo, comparado con otros. Y de unos años para aquí ha sido brutal”, apunta.

Gisela se sacudió ese síndrome de la impostora que la envolvió cuando se le abrieron las puertas para ir a esta importante competición, con Trillo siendo el principal encargado de despejar esas nubes. “Vas a competir con las mejores. Es una experiencia, es tu último año y se animó”, cuenta un preparador que no pudo acompañar a su pupila en este importante evento.

Si te va a dar vergüenza hacer lo que deseas: ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte con las ganas por miedo a lo que diga la gente?

Si bien, en la que era la primera cita en la que entraba en la tarima sin él a su lado, la confianza en el cuerpo técnico de la entidad era total y también la comunicación con el propio Trillo. “Yo me pongo siempre muy nerviosa antes de competir, aunque luego llego allí y se me pasa”, cuenta la ferrolana, “y él me decía que no me pusiera nerviosa, que todo iba a salir bien. Y que comiera tal y cual... Vamos, organizándome la vida desde lejos, como siempre”, relata Vázquez entre las risas de dos personas que se conocen a la perfección.

“Yo estuve cómoda allí, pero no es lo mismo estar allí con tu entrenador, con el que llevas años que con otra persona. Y, por ejemplo, después de cada levantamiento a mí me gusta abrazarlo, saltar... “, relata la del Power Fénix, que en este Mundial tuvo que guardarse todas esas muestras de cariño en la maleta y regalárselas cuando volvió a casa.

Como en casa

Gisela aterrizó en O Inferniño con esa plata colgada al cuello y con muchas experiencias, todavía “asimilándolo”. Para la del Bitácora, una vez que pisó la tarima de Sun City, fue como volver a calle Venezuela. “Estoy levantando peso como siempre en el gimnasio, pero no caía en la cuenta de que iba a estar en el podio”, apunta, “para mi era algo normal. La verdad es que me puse muy contenta”.

La parada mundialista, como apuntaban Trillo y la propia Vázquez, no estaba en la hoja de ruta de la levantadora, que sí podía atisbar por detrás de la barra una posible presencia en el Europeo de diciembre en Eslovenia. “Lo veía más factible, sí”, cuenta Vázquez sobre una competición continental con la que podría cerrar un gran año, a la espera de una convocatoria muy posible tras su presencia en el cajón sudafricano.

Una cita que para esta deportista que comenzó en el gimnasio local “porque quería adelgazar” fue, hasta el momento, la más especial. “Dani no estaba conmigo. Todo era muy impactante, era irte a África, estar con otra gente, otro idioma, otro tipo de ambiente...”, relata la deportista, “aquí vienen tus amistades, tu familia a verte y es un sentimiento diferente a escuchar a tu padre, entre 300 voces, gritando tu nombre. Me lo pasé muy bien. La gente era super maja”.

Estaba levantando peso como siempre hacía en el gimnasio, pero no caía en la cuenta de que iba a estar en el podio

Casi cuatro días que en absoluto se imaginaba pasar hace un año y mucho menos cuando pisó por primera vez las instalaciones del Bitácora y cuando, en 2023, fue a su primera competición. “Me molaba meterle peso a las máquinas y me dijeron que probase”, recuerda Gisela su estreno en la cita de Ferrol cuando todavía no tenía 14 años.

“En la segunda, en León, no era ni capaz de ponerse el cinturón, de lo nerviosa que estabas”, le recuerda Trillo, “le temblaban las manos. Toda esa competición fue una llorera, por los nervios”. Y es que entre ese debut, en el iba a probar, entre rivales de 20 y pico años y su segunda competición, el trabajo ya había sido otro. “Había entrenado más y en el segundo te cargas de más responsabilidad”, señala Trillo, apuntando también a la juventud de su pupila y de un proceso de aprendizaje en la gestión de las emociones que llega con la experiencia.

“Hay gente que tiene mucho potencial y luego no se sabe gestionar. Llega la hora de la verdad, de la competición y su rendimiento cae. Eso es parte de lo que tiene que saber hacer ella. Y eso fue lo que marcó la diferencia de dos años para aquí”, subraya el técnico.

Un salto que, como indica Vázquez, en ningún caso podría haber dado sin Trillo a su lado. “Me dan bajones de ¡yo no sigo! y cosas así”, confiesa la local, “pero lo importante es que te conozca tu entrenador y que te sepas gestionar lo que tengas en la cabeza. Yo, si no fuera por él, ya habría dejado el powerlifting hace mucho”.

“No, dejado no”, le apostilla, “a lo mejor no habrías empujado ahí en el momento en el que las fuerzas fallan un poco. Son gente muy joven y luego hay que saber lidiar con una chica de 16, 17 años que quiere tener vida social, salir con sus amigas. Al final cuando renuncias a algo por algún lado acaba saliendo. Tienes que tener esa mano izquierda”.

Después de cada levantamiento a mí me gusta abrazar a Dani, saltar... Y en este campeonato él no estaba

Gisela tiene ese tiempo de ocio con sus amistades, aunque este verano fuese un poco más especial en ese sentido por su preparación para el Mundial. “Tuve que entrenar todo el verano y este verano no me tuviste que decir mucho que no bajase”, le señala a su técnico.

Lo que este deporte da

Vázquez pudo disfrutar de una muy aprovechada semana de vacaciones –coincidiendo además con el final de las fiestas de la ciudad naval– antes de prepararse para volver a sus estudios y a unos entrenamientos de una disciplina en la que encuentra “felicidad. Me siento orgullosa de lo que estoy consiguiendo, de lo que estoy tirando. Y me da mucha tranquilidad el powerlifting”, señala la deportista, que tras la entrevista con este diario completa su apretada agenda con una recepción en el Concello por su subcampeonato.

“Con esto me desahogo. Y en el gimnasio es como mi segunda familia. A veces me enfado, pero eso se gestiona”, confiesa la levantadora. Una disciplina a la que Vázquez invita a probar a todas esas chicas que tengan esa inquietud, esa curiosidad y que nada las frene.

“Que se informen, que pregunten, que no tienen que tener miedo. Si te gusta algo, tienes que hacerlo y punto. No tienes que pensar en lo que te dicen los demás”, sentencia la del Power Fénix, a la que el powerlifting le ha permitido explotar. “Si tú te reprimes, no vas a conseguir lo que quieres. Si te va a dar vergüenza hacer lo que deseas: ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte con las ganas por miedo a lo que diga la gente? Tú haces lo que quieres”.

Y lo que quiere ahora Gisela es recibir esa convocatoria para el Europeo, seguir entrenando con su segunda familia en la calle Venezuela, continuar bajando con sus amistades y saber que muchas más chicas como ella pueden acercarse a una disciplina en la que encontrar no sólo un refugio, sino una fuente de momentos de felicidad.