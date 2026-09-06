Jorge Iglesias levanta el trofeo del Open Cidade de Ferrol de tenis en silla de ruedas

Iglesias y López pasaron de compañeros a rivales en Ferrol Jorge Meis

El Open Cidade de Ferrol de tenis en silla de ruedas completó en la mañana de ayer el nombre de sus deportistas más destacados. Con Jorge Iglesias y Javi López enfrentándose por hacerse con el título en la vigésimo sexta edición de esta importante competición, el primer cabeza de serie tuvo que emplearse a fondo para conseguir derrotar a un aspirante López que peleó llevarse el triunfo.

En un igualado duelo en la pista del Casino Ferrolano Tenis Club, fue este último el que se anotó la primera manga de este último partido con un 3-6. Si bien, Iglesias le dio colocó las tablas en en la segunda con un 6-4.

En un ajustado tercer set, el madrileño se mostró más fresco y acertado para sentenciar el encuentro por 7-5 y conseguir así el doblete, ya que en la jornada anterior había logrado el título de dobles, precisamente, con su rival de ayer, Javi López.

Las instalaciones ferrolanas acogieron también la disputa de la final de consolación, en la que se impuso Juan Sánchez en su enfrentamiento ante Julen Álvarez, completando así tres días de emocionante competición en la que, aunque sin poder llegar a la final, la actuación de Álvaro Illobre.