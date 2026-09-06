La representación local junto con el resto de la selección gallega, con sus medallas FES

Las sensaciones ya eran buenas antes de comenzar la competición y esa situación previa se traspasó asimismo a las aguas del arenal de Berria, en Cantabria, en el que la delegación de Valdoviño brilló a un gran nivel para colocar a Galicia en el podio del Campeonato de España por selecciones autonómicas. Una presea en la que los nombres del Valdo Surf School y del RSM Pantín tuvieron un papel muy importante, merced a las grandes actuaciones de sus “riders” en la competición cántabra.

Y es que tres de los jóvenes nombres de estas entidades valdoviñesas se hicieron con el triunfo en sus respectivas competiciones, dándole así a la formación “irmandiña” unos importantísimos puntos. Y por partida doble los sumó el local del Valdo Surf School Lucas Domínguez.

El deportista hizo doblete en las olas de Santoña, tomando parte tanto en la competición sub 18 de bodyboard como en la absoluta. Fue en la primera en la que el “rider” local celebró el triunfo, terminando la final –a la que accedió asimismo tras ganar su semifinal– con una puntuación de 12.37, encarrilando ya la victoria desde su primera ola, en la que se hizo con 7,17 puntos. Alberto Pérez –Canarias–, Simón Iguanzo –Cantabria– y Solal Courtin –Asturias– completaron esta última manga.

En la prueba absoluta, Domínguez fue el único capaz de seguirle la estela al, a la postre, ganador Jonathan Vega, y aunque lo intentó hasta el final se quedó lejos del canario y del doblete, siendo segundo en esta categoría superior, con catorce puntos del insular y 8.57 del de Valdo Surf School. El cántabro Gabriel del Val y el melillense Joaquín Jesús Pomedio ocuparon la tercera y la cuarta plaza, respectivamente.

Con finales directas, pelearon y también consiguieron la victoria su compañera Lara Rico y Ana Piñón, del RSM Pantín. Esta última lo hizo en una emocionante manga en la que finalmente aventajó a la cántabra Paula Díaz por poco más de tres puntos. Una renta muy similar a la que le valió a Rico en sub 14 para hacerse con la primera posición en una de las últimas finales disputadas en la jornada del domingo.

En su caso, la de Valdo le dio la vuelta al marcador para superar un mejor inicio de la anfitriona Mia Álvarez y cerrar la final con una puntuación de 10,50 y la satisfacción de un nuevo triunfo para la “irmandiña”.

Muy cerquita de este acabó Mar Cid, en su caso en sub 16, si bien en esta ocasión la victoria fue una Martina Pértega que se había quedado con el bronce en la final ganada por Piñón. Cid fue asimismo la única que le disputó ese lugar de privilegio a la asturiana, aunque finalmente no consiguió robárselo, para terminar en la segunda posición en esta importante competición nacional.

La actuación local permitió que Galicia se colgase el bronce en una aguas cántabras en las que, debido al viento, hubo que hacer modificaciones para priorizar la seguridad de participantes, disputándose sólo la carrera Open masculina de SUP Técnica. Con el combinado gallego en la tercera plaza, fue Canarias la que un año más reinó en esta competición, en esta ocasión con Asturias como subcampeona.