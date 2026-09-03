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+Deportes

Una Galicia muy valdoviñesa

Ana Piñón, Lara Rico, Mar Cid y Lucas Domínguez forman con la selección autonómica en el Campeonato de España

Redacción Ferrol
03/09/2026 18:18
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Piñón compite en la categoría sub 18
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El exitoso verano de la delegación comarcal de surf y bodyboard continúa también en septiembre. Tras las buenas actuaciones locales tanto en el Campeonato Gallego Open –a su vez triales para el Abanca Pantín Classic Galicia Pro– como en el más reciente Cidade de Ferrol de bodyboard –prueba puntuable para el circuito nacional y autonómico–, los nombres de Valdo Surf School y RSM Pantín vuelven a las ondas. 

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Y lo hacen dando otro paso adelante como integrantes de la selección gallega que desde hoy y hasta el domingo compite en el Campeonato de España por Autonomías. Enfundándose la elástica “irmandiña” estarán las canteranas del RSM Ana Piñón y Mar Cid en los cuadros de surf sub 18 y sub 16, respectivamente, mientras que Lara Rico formará en sub 14. Unas franjas de edad en las que también estarán Teo García, Santiago Delgado y Pedro de Brito. También brillará el bodyboard local, de la mano de Lucas Domínguez, único representante gallego en el cuadro sub 18

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La cita se disputará este año en las aguas de la playa de Berria, en Santoña, Cantabria, y en ellas el combinado gallego buscará subir de nuevo al podio –cabe recordar que el pasado año Galicia fue segunda, sólo superada por Canarias–. 

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Una prueba a la que Piñón llega, por ejemplo, como subcampeona autonómica; el mismo lugar que Domínguez firmó en la cita estatal de Penencia y con Lara Rico como flamante campeona estatal de su franja de edad asimismo sobre las aguas de Pantín. Un nuevo reconocimiento al surf y al bodyboard local que llega con estas nuevas convocatorias de la cantera comarcal.

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