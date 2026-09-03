La WFM Inés Prado coge impulso para la Olimpiada con el oro estatal por clubes 

Prado, a la derecha, con el resto de sus compañeros FEDA

La ferrolana Inés Prado Acebo sigue cogiendo impulso en el que puede convertirse en una de las grandes temporadas de su carrera deportiva. La WFM del Círculo Ferrolán de Xadrez se erigió como nueva campeona de España de clubes de Primera División, añadiendo este título a la plata individual firmada a finales del pasado año en Marbella.

Prado, que precisamente al tener el compromiso de acudir a esta cita nacional de máxima categoría no pudo estar con sus compañeros en el cuadro de Segunda, fue una de las piezas clave para que el Club Ajedrez Solvay se hiciese con el entorchado.

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Fue también en Andalucía en donde la ferrolana volvió a hacerse grande, cambiando ahora Marbella por Linares, en Jaén. y contribuyendo con unos importantísimos 4,5 puntos –de siete posibles– a la primera posición de un equipo en el que compartió filas con los Grandes Maestros Vasyl Ivanchuk, Abhimanyu Purank y Narayanan, con el IM Enrique Tejedor y los FM Alberto Martín y Dan Tabuenca. El grupo cántabro se apoderó de la primera plaza con una gran holgura, al sumar 14 puntos y ganar todas sus partidas.

Un título que, además, viene con otra recompensa para Prado, que suma 19 puntos más en su ELO –la misma cifra que el Nacional individual– y que le da a la ferrolana un gran respaldo para su próxima participación en la Olimpiada de ajedrez de Samarcanda a partir del día 15.