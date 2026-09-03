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+Deportes

La WFM Inés Prado coge impulso para la Olimpiada con el oro estatal por clubes 

La ferrolana formó con el Solvay cántabro en la competición por equipos de Jaén

Redacción Ferrol
03/09/2026 18:26
Prado, a la derecha, con el resto de sus compañeros
Prado, a la derecha, con el resto de sus compañeros
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La ferrolana Inés Prado Acebo sigue cogiendo impulso en el que puede convertirse en una de las grandes temporadas de su carrera deportiva. La WFM del Círculo Ferrolán de Xadrez se erigió como nueva campeona de España de clubes de Primera División, añadiendo este título a la plata individual firmada a finales del pasado año en Marbella. 

Prado, que precisamente al tener el compromiso de acudir a esta cita nacional de máxima categoría no pudo estar con sus compañeros en el cuadro de Segunda, fue una de las piezas clave para que el Club Ajedrez Solvay se hiciese con el entorchado.

Prado, con el trofeo que la acredita como subcampeona absoluta

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Fue también en Andalucía en donde la ferrolana volvió a hacerse grande, cambiando ahora Marbella por Linares, en Jaén. y contribuyendo con unos importantísimos 4,5 puntos –de siete posibles– a la primera posición de un equipo en el que compartió filas con los Grandes Maestros Vasyl Ivanchuk, Abhimanyu Purank y Narayanan, con el IM Enrique Tejedor y los FM Alberto Martín y Dan Tabuenca. El grupo cántabro se apoderó de la primera plaza con una gran holgura, al sumar 14 puntos y ganar todas sus partidas.

Un título que, además, viene con otra recompensa para Prado, que suma 19 puntos más en su ELO –la misma cifra que el Nacional individual– y que le da a la ferrolana un gran respaldo para su próxima participación en la Olimpiada de ajedrez de Samarcanda a partir del día 15.

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