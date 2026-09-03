Balonmano para empezar el curso en A Gándara y As Lagoas

La iniciativa está dirigida a mayores de siete años Emilio Cortizas

El Balonmán Narón inicio el miércoles sus jornadas de puertas abiertas. Una iniciativa para dar a conocer esta disciplina entre mayores de siete años y que se desarrolla en los pabellones de A Gándara –benjamín y alevín– y As Lagoas –infantil y cadete– hasta el próximo día 16, en unas jornadas que cuentan además con la presencia del exjugador de Asobal e internacional Iago Muiña. Más información en el 689 045 233 y en las redes sociales de la entidad.