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+Deportes

Balonmano para empezar el curso en A Gándara y As Lagoas

El Balonmán Narón invita a conocer la disciplina con la presencia de Iago Muiña

Redacción Ferrol
03/09/2026 18:42
puertas abiertas BALONMANO Narón en A GAndara
La iniciativa está dirigida a mayores de siete años
Emilio Cortizas
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El Balonmán Narón inicio el miércoles sus jornadas de puertas abiertas. Una iniciativa para dar a conocer esta disciplina entre mayores de siete años y que se desarrolla en los pabellones de A Gándara –benjamín y alevín– y As Lagoas –infantil y cadete– hasta el próximo día 16, en unas jornadas que cuentan además con la presencia del exjugador de Asobal e internacional Iago Muiña. Más información en el 689 045 233 y en las redes sociales de la entidad.

Esta semana comenzó la actividad con la presencia de Iago Muiña
Esta semana comenzó la actividad con la presencia de Iago Muiña
Emilio Cortizas
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