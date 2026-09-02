Sergio Veiga vuelve a ganar en la Copa de España de pump track

El naronés, celebrando su triunfo rfec

A falta de una cita para la conclusión de la Copa de España de pump track, el naronés Sergio Veiga puede ir calentado la voz para cantar el alirón. El del Pontebike sumo un nuevo triunfo en el complejo deportivo de Monterrei, en Ourense, por lo que se mantiene en lo más alto de la tabla sub 23. Además, Veiga firmó el segundo mejor registro de los competidores, parando el cronómetro en 12.948, muy cerca del ganador, el infantil Albert Sala, con 12.918.

El “rider” local se mostró así como el más rápido, si bien en esta ocasión en un cuadro sub 23 con muy poca participación, de hecho, estaban él y su principal competidor en la general, su compañero de equipo Raúl Gándara, que terminó con 13.389 en su casillero.

Veiga no fue el único local en el trazado ouresano, con presencia de nombres del Pulpeiros GFR Performance y de Esmelle. En alevín, el integrante del club de la villa Alén Hermida finalizó en la sexta posición, muy cerca del cajón, con su compañero Daniel Vázquez la misma plaza en cadete y el ferrolano Leo Sanmartín, séptimo en principiante.