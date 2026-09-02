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+Deportes

El FM Xulio del Prado, el mejor en el Memorial Pepiño Rodríguez

El IM Mariano Ortega, del Círculo Ferrolán, fue tercero en la cita local

Redacción Ferrol
02/09/2026 18:27
La cita tuvo lugar en el centro comercial Porta Nova
La cita tuvo lugar en el centro comercial Porta Nova
Emilio Cortizas
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Más de medio centenar de nombres se dieron cita el pasado sábado en la Casa do Xadrez de Portanova y lo hicieron con motivo de la decimoquinta edición del Memorial Pepiño Rodríguez. 

Bajo la organización del Círculo Ferrolán de Xadrez, la prueba se disputó a siete rondas, de diez minutos más dos segundos por jugada, en la que el FM Xulio del Prado Rodríguez, del Xadrez Ourense, se hizo con la primera posición. El ourensano firmó seis de los siete puntos posibles, cediendo sólo ante Nicolás Fernández.

El también FM Fernando Sánchez –Xadrez Rianxo– consiguió asimismo seis puntos, con un desempate desfavorable a sus intereses. En la tercera plaza inscribió su nombre el jugador anfitrión del CFX el IM Mariano Ortega, en su caso con 5,5 puntos, al terminar con tablas con el FM José Antonio Sande y un traspié ante Del Prado.

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