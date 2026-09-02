Doble presencia del Folixa de As Pontes en Francia

Las pontesas compartieron embarcaciones con remeras de toda España Cedida

El Náutico Folixa de As Pontes estuvo doblemente representado la pasada semana en Francia con sus deportistas en el IBCPC Participatory Dragon Boat Festival de Aix-les-Bains, con mujeres supervivientes de cáncer de mama de todo el mundo, y en Open Internacional de waveski de Lacanoe, con Gus Presa.

Presa, en la cita gala Cedida

Las primeras, formando tripulación con remeras de toda España, fueron décimas en 200 metros y 31 en mil, en una cita en la que Raquel Calvo fue una de las abanderadas y Tania Casal partició en la Ceremonia de las Flores. Por su parte, Presa finalizó quinto máster tras ser tercero en semis.