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+Deportes

Doble presencia del Folixa de As Pontes en Francia

Sus remeras tomaron parte en el  IBCPC Participatory Dragon Boat Festival  y Gus Presa fue quinto en Open Internacional de Lacanoe

Redacción Ferrol
02/09/2026 18:08
Las pontesas compartieron embarcaciones con remeras de toda España
Las pontesas compartieron embarcaciones con remeras de toda España
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El Náutico Folixa de As Pontes estuvo doblemente representado la pasada semana en Francia con sus deportistas en el IBCPC Participatory Dragon Boat Festival de Aix-les-Bains, con mujeres supervivientes de cáncer de mama de todo el mundo, y en Open Internacional de waveski de Lacanoe, con Gus Presa. 

Presa, en la cita gala
Presa, en la cita gala
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Las primeras, formando tripulación con remeras de toda España, fueron décimas en 200 metros y 31 en mil, en una cita en la que Raquel Calvo fue una de las abanderadas y Tania Casal partició en la Ceremonia de las Flores. Por su parte, Presa finalizó quinto máster tras ser tercero en semis.

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